Nguyen vymění Slovácko za Vietnam. Nahradí ho gólman ze Sparty. Kdy?

Filip Nguyen míří do Vietnamu • koláž iSport.cz

Nečekaný přestup! Brankář Filip Nguyen (30) nejpozději v létě opustí Slovácko a bude hrát ve Vietnamu, odkud pochází jeho otec. V předstihu se domluvil na kontraktu s klubem FC Cong An Ha Noi, což je policejní tým z metropole. Podle informací isport.cz se jeho nástupcem stane odchovanec Milan Heča (31), jenž se do Uherského Hradiště vrátí ze Sparty.

Může se stát, že ke gólmanské rošádě dojde ještě v zimním přestupním okně. Ale není to moc pravděpodobné. Vše nasvědčuje tomu, že Nguyen dochytá ročník ve Slovácku a Heča ve Spartě, kde dělá náhradníka.

V Hanoji má rodák z Banské Bystrice nosit dres číslo 1. Jeho nový zaměstnavatel je ambiciózním nováčkem V-League. Zkušený gólman ze Slovácka bude jeho největší osobností.

Nguyen plánoval odchod do Vietnamu, kde má kořeny, delší dobu. Minulý rok padl jeho přestup do klubu Binh Dinh. „Klub oznámil, že nemůže vyřídit papíry, aby se Filip stal domácím hráčem,“ uvedl jeho táta Nguyen Minh pro VnExpress.

Brankář, jenž má s vietnamskou manželkou malého syna Filipa, doteď narážel na přísná pravidla ohledně angažování cizinců bez vietnamského občanství. Ta se nyní mírně uvolnila a on dostal zelenou. Před koncem roku svou budoucnost vyřešil přímo v Asii. „Pro kariéru mého syna je samozřejmě dobré být v Evropě. Ale on se chce vrátit do Vietnamu a hrát ve vlasti svého otce,“ tvrdil Nguyen Minh, jehož potomek stále může obléct i dres národního týmu. Sice byl několikrát povolán na sraz české reprezentace, ale ani jednou za ni v oficiálním zápase nenastoupil.

Na vietnamských serverech už je Nguyen, jenž má na Moravě kontrakt až do konce roku 2024, dokonce veden jako hráč hanojského policejního týmu. Tento ročník však nejspíš ještě dokončí ve Slovácku, s nímž je momentálně na soustředění v chorvatském Umagu. Jedině, že by Sparta svolila k zimnímu uvolnění Milana Heči…

Třicetiletý Ngyuen je jasnou jedničkou Svědíkova celku, na soupisce jsou ještě Tomáš Fryšták (35) a Jiří Borek (20). Ve středečním přípravném duelu s maďarským Budafoki (0:1) nastoupil Fryšták. Očekává se však, že na brankářské hierarchii je prozatím nic měnit nebude. Do doby Nguyenova odchodu.