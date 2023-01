Mikloško: Klíčem jsou správní lidé. Co bude s Almásim a zkušenými hráči?

Během něj fanoušci vždycky řeší pohyby v kádru a transferové spekulace. Trenér Pavel Hapal přiznal, že se díváte po někom, kdo by zpevnil defenzivu. Jak to vypadá?

„Zatím se opravdu jenom díváme. Agenti nás sice bombardují, ale nechceme jít do rizika. V první řadě si musíme udělat přehled, proto různé hráče sledujeme. Díváme se na videa, různé zprávy, abychom měli co nejvíce informací a nebrali hráče podle sestřihu. Momentálně nemáme vybraného někoho konkrétního, protože s Pavlem (Hapalem) jsme se shodli, že do týmu nechceme moc sahat. Snažíme se věřit tomu, že už se nám nikdo nezraní. Kompletní kádr je silný. Pokud by měl někdo přijít, tak jeden až dva hráči maximálně, víc ne.“

Proč?

„Protože pro mě je největší bonus v tom, že vidím kluky, jak pookřáli. Podávají výkony, které od nich očekáváme a které jsme si představovali. Kluci jdou nahoru. Dám příklad: před třemi měsíci jsem byl z Buchty nebo Jaroně trošku zklamaný, ale dnes jsou úplně jinde. Cítí důvěru trenéra, splácejí ji a zase mají z fotbalu radost. Cítím, jak se posouvají. To je ten bonus.“

Sedí informace, že o slovenského stopera Sebastiana Kóšu z Trnavy nemáte zájem?

„Ano, tyhle spekulace klidně můžeme vyvrátit.“

Jinak řečeno: méně je někdy více a prioritou je nyní zejména stabilizace, protože v posledních přestupních oknech bylo změn až moc.

„Tak. Když jsem přišel, na některých klucích bylo vidět i na tréninku, jak jsou otrávení, protože nehrávají. Dnes tady není jediný hráč, který netrénuje naplno nebo nemaká. Kolektiv se dal dohromady, kabina táhne s realizákem za jeden provaz. Všichni drží pospolu, to je pro mě nejdůležitější.“

Skotská média psala o zájmu Celtiku o Ladislava Almásiho, byla na stole konkrétní nabídka?

„Abych řekl pravdu, tak o