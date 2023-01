Deštivý střet ligistů na Maltě: céres od Vrby, nigerijské kladivo a gólová úleva 

PŘÍMO Z MALTY | Poslední den povedeného soustředění se zatáhlo, ochladilo, z nebe se snášel vytrvalý déšť. Mračna přikryla i výkon Zlína, který půjde do jara bez výhry v přípravě. Bilance kouče Pavla Vrby na nové adrese je zatím negativní: dvě remízy, dvě porážky. Ta s Libercem (0:3) v bitvě o 3. místo na turnaji Tipsport Malta Cup byla nejkrutější. Slovan šance proměňoval, protivník zahazoval. A Vrba se zlobil. „Trenér má velký respekt. Když zařve, je to něco úplně jiného,“ uvedl záložník Vukadin Vukadinovič.

Optimismus, který rozdával kouč Pavel Vrba po příchodu do Zlína, ztrácí grády. Generálka proti Liberci měla naladit mužstvo na ostrý jarní start s Baníkem. Výprask 0:3 však vnesl do kabiny další kopec nervozity. „Je nepříjemné, že jsme ani jeden zápas nezvládli vítězně. Bylo to špatné,“ povzdechl si Vukadin Vukadinovič po prohře se Slovanem.

Ačkoliv v zimě dorazili útočníci Libor Kozák (Slovácko) s Filipem Balajem (Cracovia Krakov), Zlín pořád nemá schopného zakončovatele. Nejlepším střelcem přípravy se stal stoper Dominik Simerský se dvěma trefami. Kozák a hlavně Balaj zůstávají za očekáváním, ještě se plně neadaptovali. Do šancí se na Maltě dostávali spíš defenzivní hráči, proti Liberci dvakrát selhal v koncovce pravý bek Martin Cedidla. „Nadřeme se na šanci. A když už si vytvoříme stoprocentní, nedáme ji. Soupeř ji vzápětí promění. V tom je ten zásadní rozdíl,“ podotkl Vukadinovič.

Se záchranou nejvyšší soutěže bude mít Vrba honičku. Tým není vyladěný. Zkušený kouč zkoušel na turnaji rozestavení se dvěma „věžemi“ na hrotu i s jedním dlouhánem a ofenzivním hráčem pod ním. Funkční nebyl hlavně systém se třemi stopery, který trenér použil v první půli. „Nebylo to moc úspěšné,“ přiznal pak. „Zjištění je jasné. Dělali jsme spoustu chyb, nezachytávali jsme se s hráči. Někdy obětujete výsledek, abyste si něco vyzkoušeli,“ naznačil, že tudy cesta nevede. „V tom systému nám to vůbec nesedlo. V kabině jsme dostali v poločase pořádný céres,“ líčil Vukadinovič.

Bývalý trenér Baníku či Sparty v dešti často vyskakoval z lavičky a z okraje vymezeného území hlasitě vytýkal svým svěřencům chyby. „Bylo to od nás málo,“ nezapíral srbský záložník. „Po návratu domů máme ještě osm dnů do ligy. Je potřeba se pořádně připravit. Musí to vypadat úplně jinak,“ burcoval.

Kozlův výběr byl mnohem efektivnější. Dvakrát skóroval po centrech ze strany (Fukala, Ghali) a jednou utaženou ránou o tyč (Preisler). Navíc se zdá, že na rozdíl od Zlína získal okamžitou výraznou posilu do útoku. Třiadvacetiletý Nigerijec Victor Olatunji odehrál po příchodu z kyperské Larnaky první poločas a naznačil své schopnosti. Habán s copem byl silný na míči, v soubojích, vypadal sebevědomě. Když se obtočil kolem obránce a vypálil po zemi těsně mimo, hned vás napadlo: Ten kluk Slovanu hodně pomůže. „Ukázal nám to, co jsme o něm věděli. Je pohyblivý, rychlý, silný do zakončení, pracuje i v defenzivě. Ještě to samozřejmě nebyl výkon, že bych řekl, že byl nejlepší na hřišti. Ale pomůže nám,“ věřil Luboš Kozel.

Jeho názor sdílí samotní hráči. Africká posila na ně okamžitě zapůsobila. „Hned jsme se bavili, že je to pořádné kladivo,“ poznamenal levonohý Dominik Preisler. „Když jsme na tréninku centrovali, jeho hra hlavou byla vážně neskutečná. Byl jsem hodně překvapený. Umí podržet balon, vyhrává souboje. Do vápna bude dost nebezpečný. Doufám, že nám pomůže. Navíc vypadá, že bude pracovitý. Hned jsem se s ním začal bavit anglicky, aby zapadl do týmu a věděl, co a jak,“ informoval autor třetí branky.

Sedmadvacetiletý zadák či krajní záložník se na trefu načekal. V dresu Liberce skóroval vůbec poprvé, předtím dal gól ještě za Mladou Boleslav. „Už jsou to snad dva, tři roky. Hodně dlouho. Konečně to mám za sebou,“ ulevil si, že smůlu protrhl. „Každý zápas jsem se to snažil zlomit, dostávat se do šancí. A furt to nepřicházelo. Po pravdě, bylo to pro mě těžší a těžší. Hodně šancí jsem v sezoně spálil. Pár věcí jsem mohl vyřešit líp,“ připustil.

V areálu Ta Qali se ovšem trefil náramně. Po odrazu napálil ve vápně balon svou silnou levačkou a o zadní tyč ho poslal do Rakovanovy sítě. „Naštěstí jsem to dobře trefil, ale bylo to jen taktak,“ oddechl si. „Byla z nás cítit energie, snaha rychle dostupovat hráče a hrát s balonem nahoru. Určitě bychom chtěli tímto směrem pokračovat i do ligy,“ dodal.

Trenéra výkon proti ligovému konkurentovi potěšil. „V poli jsme v některých momentech i dominovali,“ konstatoval Kozel. Třetí místo ho nechalo vcelku chladným. V přípravě řeší primárně jiné věci než umístění na turnaji. „Jsme spokojení s celým soustředěním. Připravovali jsme se bez volna od druhého ledna, takže jsem měl trošku obavy, protože únava byla na včerejším tréninku maximální. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli,“ shrnul trenér Severočechů, jenž si nepřál narazit zrovna na Zlín.

Úplně stejný pohled měl protivník z FORTUNA:LIGY. Žádné nadšení, že si to u Středozemního moře rozdáte v lednu se starým známým. „Když jedete ven na soustředění, chcete mít konfrontaci se zahraničními týmy. Přáli jsme si, abychom hráli se Sandhausenem. Bohužel to dopadlo takhle, respektujeme to,“ pokrčil rameny Kozel.

Nejlepším hráčem akce byl hlasováním novinářů vyhlášen liberecký záložník Ahmed Ghali. Severočeši na Maltě dvakrát vyhráli a jednou remizovali. Počítají však ztráty. Lehčí zdravotní potíže trápí Mikulu, Plechatého, Kozáka, Doumbiu, Meszárose a Lexu. Od pondělka by však mohli být všichni zase v plném tréninku. A někdo by mohl ještě přibýt. „Nemyslím si, že je kádr úplně uzavřený,“ sdělil neurčitě kouč. Pohyb může nastat i směrem ven.