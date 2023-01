Balík za Nguyena! Vietnamci nechtějí čekat. Uvolní Sparta Heču hned?

Nguyen do Vietnamu a Heča ze Sparty zpět do Slovácka? Docela reálné, ale všechny strany musejí jednat rychle • koláž iSport.cz

Zimní přestup Filipa Nguyena do vietnamského týmu FC Cong An Ha Noi je blizoučko. Očekává se, že Slovácko svého brankáře uvolní, neboť na tom velmi slušně vydělá. Podle informací isport.cz nabízí asijský klub odstupné ve výši 800 000 dolarů! (cca 17,6 milionů korun) „Přesnou částku nemůžu komentovat, ale odpovídá nabídce středního klubu bundesligy,“ uvedl hráčův zástupce Pavel Zíka.

Ve Slovácku má Filip Nguyen kontrakt až do prosince 2024. Je však téměř jisté, že ho nedodrží. Dostal lukrativní laso z Vietnamu, odkud pochází jeho otec. A celá věc spěchá, přestupní termín v tamní lize končí posledním lednem. „Filip má o to angažmá zájem,“ potvrdil Pavel Zíka z agentury Global Sports. Proto v úterý vyrazí se svými spolupracovníky do Uherského Hradiště, kde by se měl celý obchod doladit.

Dohoda je velmi pravděpodobná, neboť podmínky pro hráče i pro moravský klub jsou vynikající. Za třicetiletého gólmana by těžko mohl vytřískat v budoucnu víc peněz. „S vedením Slovácka máme dlouhodobě nadstandardní vztahy,“ věřil Zíka v úspěšné završení transakce.

V podstatě v ní zbývá jen jedna neznámá. A to náhrada za gólmanskou jedničku. Podle zdrojů Sportu je snaha co nejrychleji přivést ze Sparty odchovance Milana Heču, který se měl podle původní dohody vrátit „domů“ až v létě. Nguyenův odchod by mohl celou záležitost o pár měsíců uspíšit. Sparta nemá s uvolněním náhradníka, jemuž po sezoně končí smlouva, žádný problém.

Vietnamská V.League 1 se hraje systémem jaro-podzim (druhá půlka začne v březnu) a policejní celek z metropole Hanoje chce mít Nguyena k dispozici ve zbytku ročníku k útoku na titul. Pro soutěž je člen širšího reprezentačního kádru Česka velké jméno. „Musíme objevovat nové trhy a vážit si každé nabídky, kdy chce klub za přestup zaplatit,“ sdělil isportu Zíka. „Dneska těžko prodáme hráče z české ligy do Premier League nebo do bundesligy,“ dodal s tím, že do Asie může brzy zamířit víc tuzemských fotbalistů.

Ve Vietnamu jsou peníze podobně jako v Indonésii, kam nedávno odešli dva reprezentanti, obránce Ondřej Kúdela a útočník Michael Krmenčík.

Rodák z Banské Bystrice plánoval odchod do daleké země, kde má kořeny, delší dobu. Minulý rok padl jeho přestup do špičkového klubu Binh Dinh. „Klub oznámil, že nemůže vyřídit papíry, aby se Filip stal domácím hráčem,“ uvedl jeho táta Nguyen Minh pro VnExpress.

Nyní už má Nguyen cestu za exotickým angažmá otevřenou. Před koncem roku svou budoucnost vyřešil během dovolené přímo v Asii. „Pro kariéru mého syna je samozřejmě dobré být v Evropě. Ale on se chce vrátit do Vietnamu a hrát ve vlasti svého otce,“ potvrdil Nguyen Minh, jehož potomek stále může obléct i dres národního týmu. Sice byl několikrát povolán na sraz české reprezentace, ale ani jednou za ni v oficiálním zápase nenastoupil.

Ve Slovácku, kam loni po hostování přestoupil údajně za pět milionů korun z Liberce, držel pozici prvního gólmana. Počítalo se s tím, že mu vydrží i na jaře. Ostatně na soustředění v Chorvatsku odchytal generálku se slovinským Bravem (2:1). Pořád je možné, že nastoupí ještě v sobotu v prvním kole proti Českým Budějovicím a až poté se stane hráčem vietnamského týmu.

Pokud se rychle nedoladí Hečův příchod, poperou se o místo v bráně Tomáš Fryšták a Jiří Borek. Anebo získá kouč Martin Svědík jinou posilu?