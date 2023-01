Bílek: Vydra může jít už do zápasu s Hradcem. Máme kvalitu na titul

Jste spokojení s průběhem zimní přípravy?

„Absolvovali jsme všechno, co jsme si před zimou předsevzali. Soustředění bylo v pohodě, maličko nás trápí zdravotní stav některých hráčů, čtyři máme mimo. Jde o Řezníka, Sýkoru, Klimenta a Tijaniho. Zápasy, co jsme odehráli ve Španělsku, měly kvalitu. V posledním zápase (generálka 2:0 proti Molde) jsme odehráli asi nejlepší utkání v zimní přípravě. Věřím, že jsme na jaro dobře připravení.“

Můžete konkrétně přiblížit zdravotní stav hráčů, které jste zmínil?

„U Radima Řezníka to potrvá asi ještě týden (problémy s lýtkem), pak by se měl s námi už zapojit. Tijani měl zánět achilovky, to je nepříjemné zranění, u něj to ještě nějaký čas bude trvat. Honza Kliment si na tréninku poměrně vážně zranil kotník. Když to dobře dopadne, připojí se k týmu někdy v únoru. Honza Sýkora odehrál na soustředění jeden poločas (proti Ferencvárosi), vypadal dobře, ale pak si stěžoval, že ho začal tahat sval. Vyšetření ukázalo, že v něm má menší trhlinku. Snad to není nic strašného, aby byl delší dobu mimo.“

Nezmínil jste Matěje Vydru, který se vrací po operaci kolene. Počítáte s ním už na sobotu proti Hradci?

„Matěj začínal u nás po zranění prakticky od začátku, absolvoval toho v tréninkovém procesu hodně. Během přípravy měl chvíle, kdy jsme mu museli maličko ulevit. V posledním zápase proti Molde jsme váhali, jestli ho tam dát, nebo ne, ale rozhodli jsme se nic neriskovat. Bylo pro něj lepší, když s námi místo zápasu absolvoval těžký trénink. V každém tréninku vypadá lépe a lépe, nevylučuju, že už do zápasu v sobotu půjde.“

ANKETA

Jaká je jeho role v týmu?

„Matěj měl těžké zranění, osm měsíců byl mimo zápasy. Nelze očekávat, že hned naskočí od začátku. Na trénincích ukazuje kvalitu. Je rychlý, silný, má dobré zakončení, může nám v ofenzivě hodně pomoct. Na pozici hrotového útočníka máme z koho vybírat, bude záležet na aktuální formě hráčů. Matěj nehrál hodně dlouho, možná budce chvíli trvat, než se dostane do optimální formy. Ale jak už jsem říkal - na trénincích vypadal zajímavě, do kabiny zapadl v pohodě. Má sebevědomí, dlouho hrál v Anglii, má za sebou výbornou kariéru. Jsme rádi, že k nám přišel, dostává se do pohody a věřím, že nám do jara hodně pomůže.“

Jak počítáte s další posilou do útoku Rafiou Durosinmim?

„Je to mladý kluk (20), delší dobu jsme ho sledovali. Věděli jsme, že to může být zajímavý hráč. Když nastoupil v přípravě, ukázal, že je silný. Má velmi dobrý pohyb, rychlostně výborně vybavený hráč, má slušné zakončení. Záleží, jak chytne šanci, kterou dostane. Je tady na hostování, věřím, že v jarní části ukáže kvalitu. Přál bych si, aby všichni hráči byli k dispozici, pak je kádr silný. Škoda zranění Honzy Klimenta. Prošel si toho hodně, už na podzim měl u nás dvě zranění. Od začátku prosince pracoval individuálně, na prvních trénincích s týmem vypadal skvěle. Až se uzdraví, budeme s ním v ofenzivě hodně silní.“

Počítáte s nějakými změnami v kádru?

„Bavili jsme se o zadní řadě, hlavně pozicích na krajích obrany. Jestli bychom tam neměli udělat hráče a post zkvalitnit. Mimo jsou Honza Sýkora a Radim Řezník, nemáme tam teď velkou konkurenci. Vrací se Vašek Jemelka (po operaci ramene), s ním počítáme spíš na stopera. Na podzim hrál i na pozici levého obránce, nastoupil tam ve většině zápasů v Plzni a vypadal výborně. Takže máme Milana Havla, Libora Holíka a další tři jména, co tam mohou hrát, Sýkora by měl být brzy zpátky. Myslím, že je to dostatečný počet, takže už nepřemýšlíme o tom, že dneska někoho uděláme. Jedině v případě, že by se něco stalo v nejbližších zápasech.“

Jaký máte cíl do jarní části sezony?

„Jednoznačně dobře vstoupit do soutěže. Máme za sebou poměrně dlouhou pauzu, formy týmů mohou být jiné, než jak vypadaly na podzim. Do každého zápas půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Musíme hrát koncentrovaně, nic nepodcenit, začátek jara je pro nás nesmírně důležitý. Vedeme ligu, pokud bude šance a budeme mít výsledky, o titul jednoznačně chceme zabojovat.“

Takže myslíte na obhajobu?

„Jsme na prvním místě, chceme o něj zabojovat. Sparta se Slavií posílily, mají stejné ambice jako my. Cítím z týmu velkou sílu, věřím, že máme kvalitu o titul zase zabojovat a uděláme to. Nechci se bavit jen o Plzni, Spartě a Slavii, nesmírně důležité jsou všechny zápasy. Už s Hradcem je to pro nás stejně důležitý zápas jako proti Slavii. Nesmíme nic podcenit, abychom ničeho nelitovali. Těšíme se na to.“