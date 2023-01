Šéf agentury o odchodech Lingra či Staňka: popsal částky i zákulisí

Někdy jen pozoruje, jako když Slavia nepustila Ondřeje Lingra do Panathinaikosu . Jindy žhaví drát, aby pomohl klubu prodat hráče, to je zas případ plzeňského brankáře Jindřicha Staňka. Tyto události popisuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz šéf agentury Sport Invest Viktor Kolář. „Oba hráči chtějí ven, do zahraničí,“ říká k nim.

Zrovna se to děje. Na telefonu má kluby z Francie a řeší se mimo jiné i budoucnost plzeňského brankáře Jindřicha Staňka. „Jedni chtějí zkušeného Francouze, co zná Ligue 1 a pomůže jim se záchranou. Druzí zase hvězdu, která zapadne do týmu s ambicemi na poháry, další podepisují nového gólmana zrovna teď...“ vyjmenovává Viktor Kolář, jakou má šichtu.

Jak jednání probíhají?

„Čeká se. Vezměte si, kdy Gladbach oznámil náhradu za Sommera, Omlina udělali teprve před týdnem. A tyto pohyby teprve začaly trh trochu spouštět, a přitom už je skoro konec. Víme třeba o plánu Leverkusenu, který bude řešit pozici ruského gólmana Andreje Luňova. A rád by někoho, kdo zatlačí na jedničku Hradeckého, vytvoří mu konkurenci. S tím, že by takový gólman měl reálnou šanci se do brány dostat a urvat post jedničky. Hezká destinace s úspěšnou českou stopou, ale takhle přímočaře to nefunguje.“

Jaké má tedy Jindřich Staněk plus minus požadavky?

„Připadá v úvahu jen permanentní přestup, žádné hostování, ideálně klub, který není ohrožen sestupem, dobré vytížení.“

A postoj šéfa Viktorie Adolfa Šádka?