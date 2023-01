Trpišovský: Tohle Van Buren vždycky uměl. Je sebevědomý, tým mu věří

Řekl si Van Buren o základ?

„Navázal na rozpoložení z podzimu, přinesl si ho sem. Zvažovali jsme, jestli ho dát do základu, ale pamatovali jsme si jeho historii, že vždycky uměl vstoupit do rozběhnutého zápasu, na to jsme trochu spoléhali, že si bude věřit. Přišel z Liberce ve skvělém rozpoložení, sebevědomý, rozehraný, cítí podporu týmu, spoluhráčů. Je to asi druhé nejlepší rozpoložení, které tu má, to první měl tenkrát, jak si pak chvíli před ligou zlomil nohu a vypadl nám kvůli tomu bohužel na půl roku.“

A jeho post?

„Nejlíp se cítí jako hrotový útočník, je tam pro soupeře nepříjemný, náběhový. Na křídle to taky zvládne, ale práce do defenzivy mu může trochu ubírat síly.“

Povzbudily vás před zápasem ztráty Sparty a hlavně Plzně, které vám umožnily skočit na první místo?

„Pro nás se nic nezměnilo. I kdyby zápasy Plzně a Sparty dopadly jinak, museli bychom zvládnout to svoje. Musíme vždycky hrát na vítězství. Možná je to povzbuzení pro psychické rozpoložení týmu, který ví, že jen dotahuje, ale může přeskočit, kluci to vnímají.“

Před zápasem jste uvedli novou posilu Christose Zafeirise, spokojenost?

„Je to hráč s velkým akčním radiem, na svůj věk mimořádně vybavený technicky, skvělá práce s prostorem, cítí hru, umí do plné obrany, má nízké těžiště, skvělé přebírání balonu. Odehrál toho už spoustu, měl hodně bodů, doufám, že to u nás všechno potvrdí. Je to hráč, který chce být vidět, má sebevědomí, připomíná mi trochu Ondru Lingra, nebojí se hrát, je psychicky silný, hraje v intenzitě. Kdo chce vidět jeho skvělý výkon, doporučuju kouknout na zápas norské jednadvacítky proti Francii.“

Jak ho plánujete zařazovat?

„Začíná od nuly, bez přípravy, bude si muset svou pozici vybojovat, ale dostane čas na aklimatizaci. Do budoucna, ve střednědobém horizontu, v něm vidíme obrovský potenciál na pozici klíčového hráče týmu.“