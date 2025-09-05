ONLINE: Černá Hora - Česko. Důležitý zápas v boji o MS, reprezentace chce vítězství
Čeští fotbalisté dnes zápasem v Černé Hoře vstupují do druhé poloviny kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Ivana Haška na jaře vyhráli úvodní tři utkání ve skupině L, naposledy v červnu však utrpěli debakl 1:5 v Chorvatsku a další zaváhání už si v boji o přímý postup nemohou dovolit. Černohorce porazili ve všech dosavadních šesti duelech. Utkání začíná ve 20:45, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2
Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3
Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4
Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0