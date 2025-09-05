ONLINE: Černá Hora - Česko. Důležitý zápas v boji o MS, reprezentace chce vítězství

Předplatné

Pavel Šulc si kryje míč
Pavel Šulc si kryje míčZdroj: Michal Beranek / Sport
Kvalifikace MS fotbal 2026
Čeští fotbalisté dnes zápasem v Černé Hoře vstupují do druhé poloviny kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Ivana Haška na jaře vyhráli úvodní tři utkání ve skupině L, naposledy v červnu však utrpěli debakl 1:5 v Chorvatsku a další zaváhání už si v boji o přímý postup nemohou dovolit. Černohorce porazili ve všech dosavadních šesti duelech. Utkání začíná ve 20:45, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Česko43019:69
2Chorvatsko220012:16
3Černá Hora32014:36
4Faerské ostrovy31023:43
5Gibraltar40042:160

