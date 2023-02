Analýza: Nepustit Nguyena? Slovácko dělá chybu. Náhradu má v Hradci

Slovácko nesehnalo adekvátní náhradu, takže brankáře Filipa Nguyena do vietnamské ligy nepustí. „Kvůli Filipovi mě to mrzí, ale teď si to nemůžeme dovolit,“ potvrdil sportovní manažer Veliče Šumulikoski. Vzhledem k nabízené částce (18 milionů korun) je to ovšem příležitost, která by se neměla odmítat. V analýze deníku Sport vysvětlujeme proč.