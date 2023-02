Spolumajitel Slovácka o „kauzách", penězích i Evropě: Svědík je skvělý

Fotbal je vášeň. Taková, že někdy jde vše ostatní stranou. Když byl Vítězslav Skopal na konci srpna s rodinou na dovolené na Aljašce, hrál Svědíkův výběr ve stejnou dobu klíčový duel o postup do Konferenční ligy na hřišti AIK. A u toho šéf klubu nemohl chybět. Sednul na letadlo a vydal se narychlo do Švédska. „Nechtěl jsem si to nechat ujít. Přemluvil jsem rodinu, ať letíme přes Seattle a pak do Stockholmu. Stálo to za to,“ popisuje byznysmen s úsměvem.

Uherské Hradiště má čtyřiadvacet tisíc obyvatel. Ve fotbalové lize ovšem patří v posledních dvou letech na čtvrté místo. Jde o malý zázrak?

„Na možnosti, které máme, je to, co se nám daří, neuvěřitelný úspěch. Budeme se snažit tuhle pozici udržet a být co nejvýš. Pevně doufáme, že nás bude víc podporovat město. Intenzivně s ním komunikujeme a věřím, že se spolupráce zlepší. Těžko můžeme konkurovat našim největším klubům, což je dané i aglomerací, velikostí města nebo počtem členů fanklubu. Ale když vyhrajeme v sobotu nad Olomoucí, můžeme být čtvrtí. Liga je strašně vyrovnaná.“

Momentálně klub řeší možný lukrativní přestup brankáře Filipa Nguyena do Vietnamu a obránce Michala Tomiče do Slavie. Nezneklidňuje vás, že můžete přijít o dva důležité borce?

„Ono to nějak vypadá zvenku a jinak zevnitř. I tyto kauzy mají svůj důvod. V otázce Tomiče