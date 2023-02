Alli o lize i Brně: Cítím, že nejsem někde bokem. Výška? Makám ještě víc

Nikdo ho neznal, do Brna přišel jako prťavá rychlonožka se zkušenostmi z Estonska a druhé rakouské ligy. Dneska je Musa Alli jednou z opor Zbrojovky, prosadil se a chce se vytáhnout i v neděli na Viktorii Plzeň. „Nejsme špatný nováček, máme dobrý projev, jen to někdy na výhry nestačí,“ krčí rameny usměvavý Nigerijec.

Hlavní hvězdy týmu Richarda Dostálka jsou všem jasné: nejlepší střelec ligy Jakub Řezníček a po něm talent, který má namířeno do Sparty Michal Ševčík. „Trojkou“ je Musa Alli, 22letý záložník s gólem a čtyřmi asistencemi na kontě.

Musa Alli Nigérie/Brno

22 let

záložník

Věříte si na Plzeň? A na zbytek jara, které bude náročné i kvůli záchraně.

„Mentalita v týmu je dobrá, chceme vyhrát co nejvíc zápasů, a když prohrajeme, snažíme se jeden druhého povzbudit, abychom se vrátili na správnou vítěznou cestu. Celkově předvádíme dobré výkony, jen body někdy ztrácíme docela zbytečně, ale cítím, že to v lize zvládneme.“

Nespadnete do druhé ligy?

„Věřím tomu i proto, že jsme si na sebe už více zvykli. Projev našeho týmu jako nováčka soutěže není špatný. Snažíme se hrát ofenzivní fotbal a to někdy přinese i prohry, ale to k fotbalu patří.“

Vy už jste se sžil s prostředím?

„Ano, a dokonce to bylo jednodušší než předtím v Rakousku. Opravdu hodně mi pomohl třeba Denis Granečný, dodneška mě vozí na tréninky a zpátky domů. Taky se ode mě snaží něco naučit a já jsem cítil, že jsem součástí týmu, že nejsem někde bokem.“

V čem to v rakouské druhé lize v Amstettenu bylo těžší?

„Byl jsem tam sám, bylo opravdu těžké se s týmem sžít. Neměl jsem nikoho, o koho jsem se mohl opřít. A taky prostředí v klubu nebylo na takové úrovni. Když jsem přišel do Zbrojovky, v klubu i v tréninku je vše mnohem profesionálnější, všichni v týmu se mi snaží pomoct a podporují mě. A já se jim to snažím vrátit výkony na hřišti.“

Řekněte, už vás nepodceňují kvůli vaší výšce? Metr šedesát je zkrátka pro některé hodně málo…

„Na začátku to nebylo zase tak těžké. Ale vlastně ani úplně jednoduché… (smích) Jelikož už jsem měl stejnou zkušenost z Rakouska, že mi trenéři na začátku kvůli mé výšce moc nevěří, věděl jsem, že musím ihned ukázat každý přípravný zápas a trénink, že si zasloužím jejich důvěru. A to se mi naštěstí podařilo. Jinak bych asi lidi ve Zbrojovce nepřesvědčil, aby mi dali smlouvu. Je to pro mě výzva, která se mi líbí, protože nechci být pohodlný, takže musím pracovat ještě tvrději než moji spoluhráči a to mi pomáhá.“

Sedí vám to v Česku i po herní stránce?

„Tady v Brně jsem narazil na spoluhráče, kteří jsou zvyklí hrát hodně s míčem, umí ho podržet a to mi přesně vyhovuje. Dostat potom od nich míč do běhu a chodit jeden na jednoho, je moje velká přednost. To je to, co si myslím, že v českém fotbale moc vidět není. A styl hry v Čechách je obecně taktičtější a fyzičtější než v Rakousku, kde jsem hrál předtím. A co se týče zázemí, je také lepší než tam, kde jsem byl, a to mi zase pomůže se zlepšovat a dostat se na vyšší úroveň.“

Vidíte se ve velké lize?

„Přál bych si hrát v některé z top soutěží v Evropě, to se přiznám. Třeba za jeden, dva roky… Ale nikdy nevíte, co přinese budoucnost. Ve fotbale se může stát cokoliv strašně rychle. Ve Zbrojovce jsem zatím spokojený, dostal jsem šanci hrát první ligu a to byl jeden z mých cílů. Ale teď jsem klidný, vyrovnaný a trpělivý. Až přijde ten správný čas, určitě dostanu šanci ukázat, co umím v některých z dobrých evropských lig. Věřím tomu.“

Statistiky

v ligové sezoně:

zápasy: 17

minuty: 965

góly: 1

asistence: 4

v domácím poháru:

zápasy: 3

minuty: 234

góly: 1

asistence: 1