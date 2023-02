Chytil: Slovácko už jsem porazil. V devatenáctce… Co přestup do Slavie?

Čekal jste, že po vaší akci, kterou zakončil střelou do vlastní brány stoper soupeře Stanislav Hofmann, nakonec zasáhne VAR a branku neuzná?

„V první chvíli jsem si myslel, že to je jasnej gól. Nemyslel jsem si, že jsem byl v ofsajdu. Když to pak zkoumali déle, říkal jsem si, že jsem tam asi mohl být. Kdyby to bylo na druhé straně, byli bychom rádi, že nám VAR pomohl. Tentokrát byl bohužel proti nám. Ale zapracoval správně. Já jsem to dával hlavou kolem Nguyena a do brány to kopnul on (Hofmann). Asi by mi to ani nepřipsali. Ale to je jedno.“

Proč jste ve druhé půli upustili od aktivní hry?

„V prvním poločase jsme se snažili hrát kombinačně, což se nám i dařilo. Vyjížděli jsme z těžkých situací. Ve druhém napadl sníh, hra se zjednodušila. Už to byla kopaná, s fotbalem to nemělo moc společného. Balon hodně klouzal, hřiště bylo úplně jiné. Slovácko, které mělo bílé dresy, trošku splývalo s terénem. Dělalo nám to trošku problém. Byla to válka. Počasí úplně změnilo ráz utkání. Nikdo nechtěl udělat chybu, která by rozhodla. Hrálo se ze zabezpečených obran, jednoduše. Souboj za soubojem. Slovácko bylo pak lepší. Těžilo z odražených míčů a mělo spoustu standardek.“

Platí, že i když je dál v běhu váš přestup do Slavie, dokážete se koncentrovat na práci v Olomouci?

„Musím… Nic jiného mi ani nezbývá. Musím podávat co nejlepší výkony tady. Jak to říkal pan Saňák (asistent Sigmy) v Tiki-Taka. Uzavřená věc to bude, až když skončí přestupní období.“

Sigma neporazila moravského rivala devětkrát v řadě. Zažil jste vůbec někdy výhru nad Slováckem?

„V devatenáctce jsme ho porazili. (úsměv) Slovácko je těžký soupeř. Podle mě se na jeho hřišti hraje všem týmům špatně. Bod musíme brát, i když nás mrzí, že za první poločas nemáme tři.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Nguyen – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec (C), Kalabiška – Daníček, Havlík – Brandner (57. Šašinka), Trávník (57. Kim), Holzer (82. Doski) – Mihálik (82. Kohút). Hosté: Trefil – Pokorný, Beneš, Vraštil – Zifčák, Breite (C), Navrátil (62. Fortelný), Ventúra (90+2. Greššák), Zmrzlý – Růsek (82. Jak. Matoušek II), Chytil (90+2. Zlatohlávek). Náhradníci Domácí: Kohút, Šimko, Břečka, Borek, Kim, Doski, Šašinka, Siňavskij, Juroška Hosté: Zlatohlávek, Zorvan, Poulolo, Matoušek, Greššák, Sláma, Přichystal, Fortelný, Digaňa, Vodháněl Karty Domácí: Brandner Rozhodčí T. Klíma – L. Ratajová, M. Vyhnanovský | VAR: J. Adámková | AVAR: M. Podaný Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 2812 diváků