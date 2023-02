Hrdina Kolář: Vážíme si bodů, odvážet se odsud nebudou. Ocenil Pardubice

Tuhle nulu si pořádně zasloužil. Jednu tutovku chytil Limovi, střela Michala Hlavatého mu zase zabrnkala na tyč… „Vyhráli jsme 2:0, ale myslím si, že náš výkon nebyl optimální. Pardubice měly dostatek šancí, my nehráli dobře, jak jsme chtěli. O to víc si těch bodů vážíme, protože se odsud jen tak odvážet nebudou. Musíme se poučit ze svých chyb, aby se v dalších zápasech neopakovaly. Budeme si vážit toho, že body zůstaly u nás,“ popisoval brankář Slavie Ondřej Kolář, hrdina zápasu.

Čím to, že Pardubice si vytvořily tolik závarů?

„Vstoupily do toho zápasu dobře, chtěly si zpříjemnit otevření krásného stadionu, šly do toho naplno, dostávaly se do akcí… Hrály prostě dobře. My svými chybami a nepřesnostmi jsme jim tohle umožňovali, ale ten gól jsme ve finále nedostali, takže super. Musím pochválit Pardubice, jestli budou hrát takhle i dál, myslím, že nemusí mít strach, že by spadly.“

Vybavíte si nejtěžší zákrok?

„Jak na mě šel sám Lima, se štěstím mě trefil do nohy. Bylo to tak rychlé, najednou tam byl… Pak to bylo o štěstí, povedlo se mi nechat tam tu nohu, trefil mě. Ten zákrok navíc přišel v dobrý moment, jinak by se Pardubice dostaly na 1:1 a šly by do varu. Pak bychom měli velký problém udržet i ten bod.“

Pardubice - Slavia: Senzační ťukes Východočechů! Stoprocentní šance, ale Kolář byl proti Video se připravuje ...

A tyč Michala Hlavatého?

„Mě vůbec překvapilo, že to na tyči skončilo, já myslel, že to půjde tak půl metru vedle. Nádherná střela, kroutil ji tam fantasticky. Oddechl jsem si. Kdyby to šlo do brány, ani bych nemohl reagovat, nestihl bych nic. Stálo při nás i obrovské štěstí.“

Trenér Jindřich Trpišovský na průběh reagoval ve druhé půli trojitým střídáním, potřebovali jste to?

„Vypadli jsme z tempa, Pardubice zkrátka hrály dobře a byly všude včas, nenechaly nám prostor. Nám nešel tolik střed, ale znovu musím Pardubice pochválit, neviděl jsem je dlouho takhle hrát. Zvládli jsme to jen proto, že jsme byli lepší ve vápně.“

Mohlo hrát roli i domácí prostředí, do kterého se Pardubice konečně přesunuly?

„Určitě, každý ví, že hrát doma znamená mít na hřišti dvanáctého hráče, bylo cítit, jak se na to všichni těšili. Apelovali jsme na to, věděli jsme, že to budou chtít urvat. Jsem rád, že jsme tu nedostali gól, jinak by to tady pro nás bylo opravdu strašně těžký. Bude to velká výhoda pro Pardubice a znova říkám, že jestli takhle budou hrát dál, a já myslím, že ano, tak o ně vůbec nemám strach.“

Co jste říkal na to, že máte tchána a předsedu klubu Jaroslava Tvrdíka v kotli?

„Když jsem se to dozvěděl, říkal jsem, že je blázen tam stát. (smích) Ale ne, je to super i pro naše fanoušky, ukazujeme tím, že jsme rodinný klub. Je to krásné gesto, moc si ho vážím a myslím, že ostatním lidem to tím zpříjemnil.“

Pardubice - Slavia: Tvrdík sleduje zápas ze sektoru hostů Video se připravuje ...