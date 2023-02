Považanec odložil operaci, trefil bod a ovládl iSport Index. Kudle ale neuteče

Na konec ledna měl naplánovanou operaci. Už na podzim ho trápila třísla a oblast kolem kyčle. Jenže Jakub Považanec, letitá opora Jablonce, v zimě zabral, třísla dal dokupy cvičením a zákrok odložil. Chtěl na hřiště.

Pod kudlu stejně bude muset v budoucnu jít, má dírku v úponu mířícímu ke zmiňovanému kloubu. „Jinak to vyřešit nepůjde. Lékaři říkali, že by to chtělo co nejdřív,“ prozradil dvaatřicetiletý Slovák, který v české lize kope už od roku 2014.

Zatím však nepříjemnost odkládá. Místo toho se na začátku jara vrací mezi důležité jablonecké muže. Proti Zlínu skóroval dvakrát, první poločas (než na hřiště naskočil šéf Tomáš Hübschman) odehrál s kapitánskou páskou.

Pro kouče Davida Horejše je důležitou součástkou. „Když jsem přicházel, těšil jsem se na spolupráci s ním, věděl jsem, jaký je hráč. Na podzim měl velice dobré zápasy, ale pak ho limitovalo zranění,“ připomněl trenér. Považanec opravdu v první části sezony nastupoval pod prášky, což bylo znát. „Snaží se tvořit hru, táhnout tým, neschovávat se, nehrát náhodné míče. Půjde nahoru,“ popsal Horejš.

Jablonec - Zlín: Velký comeback! Považancův perfektní volej tečován za Rakovana, 2:2 Video se připravuje ...

Zlín může být prvním důkazem. Středopolař se trefil po tuze šikovné kličce a poté střelou zpoza vápna. Ta byla tečovaná, proto v původním zápisu označená jako vlastní. Ale v pondělí Ligová fotbalová asociace připsala gól Považancovi, čímž napodobila hradeckého Petra Pudhorockého, který v prvním jarním kole podobně skóroval v Plzni. Rovněž on chvíli gól „vlastnil“, poté zase ne, aby se mu vrátil…

Ještě dvě záležitosti je však třeba v Jablonci doladit. Zaprvé Považanec nebyl ani po jednom zásahu označen za střelce. Nejprve bylo vyvoláváno jméno Vladimira Jovoviče, poté Pavla Šulce. „Hlasatel je tady nový, tak se musíme ještě asi líp poznat. Taky jsem slyšel, že dal gól Jovo a Šulcík (Šulc). Nevím, proč děláte rozhovor se mnou,“ usmíval se záložník.

Zadruhé mančaft se zajímavými jmény hraje o záchranu. Remíza se Zlínem je v důsledku dobrá kvůli vedení soupeře, ale nic neřeší. „Musíme začít proměňovat šance, měli jsme jich X,“ zoufá Považanec. On jde příkladem.