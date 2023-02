Tvrdík o „kleci“: Paradoxně příjemné. Chystá změny v Edenu, i podle Sparty

Malinký sektor pro přibližně dvě stovky hostujících fanoušků v Pardubicích se za jednou z branek leskne novotou a hrozivostí. Podobná opatření jsou sice na českých stadionech standardní, Jaroslava Tvrdíka ale rozpálila. „Smutné a nedůstojné,“ tweetoval s fotografiemi bytelného plotu, na který navazovala síť. Následně prohlásil, že otevírací zápas stráví přímo v sektoru, což splnil a doprovázel ho i uzdravující se kapitán Jan Bořil.

„Přišlo mi to jako špatná reklama. Nemůžete se ubránit pocitu, že vás zavírají do klece, do fotbalu ve třetím tisíciletí mi to přišlo nepřiměřené. Zážitek byl ale pro mě paradoxně příjemný, v sektoru hostí jsem byl poprvé, užíval jsem si atmosféru a byla to pro mě nová věc. Byl jsem s lidmi, kteří jako já fandí Slavii, a zevnitř ta klec nevypadá tak hrozně jako zvenku,“ popisoval své dojmy ve slávistickém fanouškovském podcastu Za čárou.

Ideální místo pro víkendový rodinný výlet to ale rozhodně nebylo, i proto děti, které šéfa sešívaných do Pardubic doprovázely, zůstaly venku. A byť jsou i v sektoru hostí v Pardubicích sedačky, zvyklosti velí stát a nový návštěvník by toho vsedě moc neviděl.

Vyvolání diskuze se ale povedlo. Reagovali fanoušci, funkcionáři, LFA, dokonce i ministr vnitra Vít Rakušan : „Svým způsobem se od sektoru distancoval a řekl, že to mohlo být vhodnější. Něco takového od ministra vnitra v této situaci chcete slyšet. Velkou radost mi udělalo vyjádření představitelů hradeckého fotbalu, který také dostavuje svůj stadion. Jasně řekli, že tam podobná klec nebude, což ukazuje, že to zřejmě nebude problém licenčních podmínek.“

Jestli něco Jaroslav Tvrdík může ovlivnit bez větší iniciativy, je to sektor pro hosty na stadionu jeho vlastního klubu. A prý je to jedno z poučení, které si z Pardubic odvezl. „Kultura fandění nás baví, to mě vede ne ke kritice druhých, ale k přemýšlení o tom, že se půjdu podívat do sektoru hostí na našem stadionu a budeme přemýšlet o tom, jak jim zážitek zpříjemnit.“

A inspirovat ho můžou i rivalové ze Sparty, kteří do sektoru hostí namontovali bezpečný stupínek pro „speakery“ – fanoušky z řad ultras, kteří koordinují a hecují kotle při zápasech. Podobné opatření prý Tvrdík navrhne hned na příští poradě slávistického představenstva.

I přes přítomnost šéfa se fanoušci Slavie v Pardubicích nevyhnuli chování, které se funkcionáři nelíbilo. Přehnaná opatření sice mohou dráždit, ale neměla by vést k úletům. „Pohled na fotbal je občas zkreslen i excesy ze strany fanoušků. Já jsem si fanouškovský pohled zkusil a užil, je pro mě poučením, ale i na tomto zápase jsem se setkal s jevy, které si nepřeji a neměly by být součástí fotbalového fandění. Všichni jsme akcionáři českého fotbalu a záleží na nás, jaký si ten fotbal uděláme. Přál bych si, aby se fanoušci v rámci dialogu připojili a vyvarovali se extrémů, které k fotbalu nepatří,“ vzkázal nejen slávistickým fanouškům.

Příležitost k prvním vstřícným krokům bude mít už o víkendu, kdy Slavia v 19. kole hostí Brno, které doprovází slušné výjezdy zbrojováků, sešívané čeká další výjezd ve 20. kole do nepříliš vzdálených Teplic.