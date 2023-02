Trpišovskému chyběly emoce: Války jsou problém. Pech potřebuje pomoc

Jste hodně zklamaný z výkonu týmu?

„Jednou věcí je ztráta bodů, tou druhou výkon, který nebyl vůbec dobrý. Hlavně v prvním poločase. Do zápasu jsme vstoupili špatně, hned z první situace šel hráč sám na bránu a prohrávali jsme. Pak jsme byli malátní, bez emocí, koledovali jsme si o druhý gól. Brzo došlo ke změnám, trochu jsme se zlepšili. Hlavně ve středu příchodem Zafeirise a Hronka. Začali jsme uhrávat druhé míče. Po pauze jsme se do hry dostávali zleva, kromě dvou situací jsme si ale nedokázali ze hry vytvořit šanci a dostat se k ohrožení brány. Naopak jsme čelili spoustě nepříjemných situací, měli jsme problémy s Gningem, který dostal velký prostor. Když to shrnu, od nás to byl nedostatečný výkon. Je to velké zklamání. Chtěli jsme vyhrát, soupeř nastoupil v silně improvizované sestavě. Teplice si bod zasloužily. Pro nás je to nepříjemná ztráta. Hlavně způsob, jak jsme k ní došli.“

Podcenili jste Teplice?

„Doufáme, že ne, protože to bylo velké předzápasové téma. Věděli jsme, že půjde o ošidné utkání, domácí neměli co ztratit. Nahoře mají rozdílového hráče Gninga, pod ním Trubače. Proto jsme hodně jsme apelovali na správné nastavení, ale projev tomu nenasvědčoval. Zápas jsme si sami udělali těžký, srazil nás úvodní gól, na některých hráčích to bylo vidět. Proto jsme šli do brzkého střídání. Z týmu jsme necítili, že by mohl s nepříznivým vývojem něco udělat.“

Máte na mysli mladého Pecha, kterého jste stáhl z bojiště společně s Ewertonem?

„Střídání mohlo být daleko víc. Nebyl tam žádný dobrý výkon. Přehazovali jsme rozestavení, tihle kluci nám do toho nevycházeli - výkonem i typologií. Prohrávali jsme souboje, chtěli jsme získat střed hřiště, proto ty změny.“

Pech má potenciál být číslem jedna na pozici pravého obránce. Může s ním dnešní prožitek zamávat?

„Snad ne. Je to o týmu, aby mu pomohl. V ofenzivní složce je velmi silný. Ale zatím nemá tolik načtené některé naše akce. Potenciál nepochybně má. Víc mě mrzí jiné věci, jiné výkony. Není možné, aby nás v klíčových momentech táhli devatenáctiletí Jurásek a Zafeiris.“

Na rovinu, šlo o jeden z nejhorších poločasů za vašeho působení ve Slavii?

„Nabízelo by se to... Nicméně si vzpomínám, že před dvěma lety jsme tady také hráli 1:1, a náš výkon byl hodně podobný. Zarazila mě reakce týmu. Chyba na začátku se stane, byla velká, ale reakce hráčů na hřišti je pro mě nemilé překvapení.“

Dva zápasy v řadě vedle sebe odehrála stoperská dvojice Ogbu – Santos. Jak jejich kompaktnost hodnotíte?

„Brno mělo dvě šance, Teplice také. Je potřeba se podívat, jakým situacím na hřišti čelí, co všechno ubrání. Nemůžeme tyhle kluky vystavovat do věcí, kdy děláme ztráty ve středu pole a na ně se to valí. Když to řeknu z voleje, Ogbu byl velmi dobrý, hasil několik akcí, byl ve skvělém emočním nastavení. Chtěl se zápasem něco udělat, pracoval na obrovském prostoru. Víte, je jednoduché se bavit o stoperech, ale musíme se na to dívat v kontextu celého týmu. Oba naznačují velký potenciál, ke konci Santos ubránil těžkou běžeckou situaci proti čerstvému hráči. Zase byl u inkasovaného gólu, jeho rozhodnutí ještě nejsou optimální. Dnes se ukázalo, jak moc nám před nimi chybí Hromada a Holeš.“

Najdete vůbec nějaká pozitiva?

„Výkon střídajících hráčů. Hodně nám pomohli tvorbou šancí. Kdybychom byli v takovém módu od začátku, vypadal by zápas jinak. Byli jsme na tom velice dobře běžecky, hlavně defenzivní hráči.“

Obrovskou šanci za stavu 1:1 promarnil Petr Hronek. Byl na sebe hodně rozčilený. Musel jste ho v kabině stavět na nohy?

„Je to zkušený hráč, emoční, bohužel tutovku neproměnil. Je to už třetí zápas po sobě, kdy mohl skórovat, vždycky však vyšel naprázdno. Přitom schopnost dostávat se do šancí je jeho největší devízou. V samém konci chtěl zrychlit akci, ale výsledné řešení bylo hrozné. Viděl hráče v náběhu, ale špatně se rozhodl, trochu to devalvuje jeho výkon. Nicméně ukázal emoce. To se mně líbilo. Naopak u některých hráčů, hlavně v první půli, jsem nic takového nepozoroval. Je to téma napříč celou sezonou. Jakmile je zápas větší válkou, dělá nám to problémy.“

Co říkáte na výkon Van Burena, který zahodil pokutový kop?

„On je dalším tématem. Možná to chce zlomit, dát gól i ve chvíli, kdy hraje od začátku. Někdy chce tak moc, že ve výsledku to vyzní do ztracena. Jeho výkon nebyl dobrý po celé utkání. Na penalty si věří. Dává je pravidelně. Pak mohl ještě rozhodnout, ale gólovku zase nedal.“