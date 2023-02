Vrba před Spartou: Od mého působení se hodně změnila. Hrát na 0:0? To ne

Původně mu měla až do léta běžet smlouva ve Spartě. V sobotu se však Pavel Vrba postaví proti ní, s platným pracovním úvazkem ve Zlíně. Doma je opět na Letné, ale na té menší. A s úplně jinými starostmi než je boj o titul. „S nikým ze Sparty momentálně v kontaktu nejsem,“ přiznává trenér předposledního Zlína.

Po Baníku, kde jste rozjel sezonu, přijede do Zlína pražská Sparta. Tam jste působil ještě na začátku května 2022. Jsou to pro vás speciální duely?

„Určitě ano. Když se potkáte s takovými mužstvy, mediálně a divácky je to hodně zajímavé. Fanoušky musí lákat. Od mého působení ve Spartě hrají v základní sestavě jen tři hráči. Takže se hodně změnila. Šla trošku jinou cestou.“

Koho v sobotu uvidíte nejradši?

„Všechny. Neměl jsem tam žádný problém. S nikým ze Sparty ale momentálně v kontaktu nejsem. Soustředíme se na to, co nás čeká o víkendu. Po zápase si můžeme zatelefonovat. Teď určitě ne.“

Poměříte se s výkonnostně nejlepším týmem jara?

„To nechci konkretizovat. Narazíme na tým, který hraje o titul. Celkem jsou tři. Každý zápas je jiný, nespecifikoval bych, jestli je Sparta lepší než Plzeň nebo Slavia. Všechny tři mužstva mají ty nejvyšší ambice. Pokud někdo neodehrál předchozí utkání v nejlepší formě, klidně se to nyní může obrátit. Bavme se o tom po pěti, šesti kolech. Myslím, že boj o titul bude dramatický až do konce.“

Aktuálním hitem soutěže je křídelník Lukáš Haraslín. Co na něj říkáte?

„Lukáš je pro Spartu klíčovým hráčem ofenzivní fáze, střílí branky. Když takovým hráčům vyjde start, dovolí si spoustu jiných věcí, které jim třeba nevycházely v podzimní části. V tuhle chvíli je pro ně Haraslín asi útočníkem číslo jedna.“

Jak jste ho viděl za vašeho společného působení?

„Přišel ze zahraničních štací. Bylo vidět, že je hodně tvořivý a konstruktivní. V situacích jeden na jednoho a v koncovce velmi vyspělý. Teď to potvrzuje. Pokud se mu dá prostor v pokutovém území či před ním, dokáže toho využít. Nemůžeme udělat v defenzivě takové chyby jako v posledních zápasech. Z toho by nás Sparta určitě potrestala. Hráče budu upozorňovat na to, abychom pracovali v obraně mnohem důsledněji a neumožnili soupeři, aby těžil například z naší špatné rozehrávky.“

Na podzim uhrál Zlín, ještě za trenéra Jana Jelínka, na Spartě remízu 0:0. Bral byste ji i nyní?

„Pro takové kluby je každý bod proti Spartě úspěch. Na podzim to bylo obrovské překvapení. Ale nebudu tvrdit, že budeme hrát na 0:0. (úsměv) Nechci mluvit o tom, jakou máme šanci. Bavme se po zápase, jak to dopadlo a kdo byl jak připravený. Vidíte, že mužstva, které mají před utkáním šanci tak patnáct procent, můžou překvapit. Fotbal je takový. Věřím, že jsme schopní hlavně v domácím prostředí Spartu potrápit. Bylo by dobré, kdyby Zlín v tomto kole zase překvapil.“

Naposledy jste prohráli v Pardubicích, které se na vás bodově dotáhly. Je to velká komplikace?

„Určitě. Každý ví, jak na tom jsme. Je špatně, že jsme tam prohráli.“

Na jaře jste nasbírali ve čtyřech zápasech pět bodů, což je slušné. Jak jste spokojený s herním projevem?

„Když se podíváte na statistiky, vidíte, že třeba v Pardubicích mluvily úplně jinak než konečný výsledek. Měli jsme převahu, víc střel…Přesto jsme prohráli. Snažíme se soupeře přehrávat. Bohužel se nám pořád tolik nedaří v koncovce, což rozhoduje. Pokud v ní nebudeme důslednější a přesnější, budeme na to doplácet.“

Do sestavy se po dvouzápasovém trestu vrací Libor Kozák, bývalý sparťanský útočník. Může pomoct speciálně v tomto souboji?

„Doufáme, že ano. Je to vyloženě hrotový útočník, v koncovce velice silný. Nejen ve hře, ale i při standardních situacích. Věřím, že nám pomůže.“