Jovovič: rozporuplný čertík, který má táhnout Jablonec. Ale je to tak?

Když hrál Jablonec v září doma s hradeckými „votroky“, Vladimir Jovovič musel dosednout na tribunu, na místa kousek nad střídačkami. Měl totiž distanc za červenou kartu. Přesto rozjel velké představení, byl stejný jako na place, impulzivní, vtažený do děje. Ze sedačky neustále vyskakoval, radil spoluhráčům, povzbuzoval je. I trenér David Horejš se občas otočil a usmál se směrem k němu.

„Do fotbalu musíš dát emoce. Byl jsem zvyklý, že jsme tady v Jablonci úspěšní. Pokud nám bude jedno, jestli vyhráváme nebo prohráváme, tak to nebude fotbal, to nebude nikoho bavit. Chci vyhrávat, a pokud to nejde, jsem nervózní,“ vykládá Černohorec.

Jeho slova se na hřišti mění v realitu. Jovovič je takový čertík. Ona i jeho vizáž se nabízí… Černovlasý, vousatý, podsaditý, pohybově výrazný. Výbušný při běhu i chování. Ale pozor, ne jen negativně. Často povzbuzuje spoluhráče, omluví se soupeři po faulu. Je to prostě živel, o čemž není pochyb.

Navíc je to opravdu kvalitní hráč. Připomeňme zápas kvalifikace o mistrovství Evropy 2020. Češi se v Olomouci poměřili s Černou Horou. V červnu 2019 bylo v Olomouci pekelné vedro, zářil Patrik Schick, který byl hlavní postavou při výhře 3:0. Na druhé straně však tuze zlobil křídelník Jovovič, tehdy naskočil na pravé straně, v Jablonci dostává prostor spíše na levé.

„Je to velmi platný hráč, dokáže udělat rozdíl, je specifický, v každý moment nebezpečný,“ objasňuje trenér zelenobílých David Horejš, proč minulé léto vyslyšel návrh majitele klubu Miroslava Pelty, že by se pokusil „Jova“ dotáhnout zpět. Hráč v týmu působil od roku 2017 čtyři sezony, ale pak se vrátil na nějaký čas domů. Před aktuální sezonou však znovu zamířil na sever Čech.

„Měl jsem nějaké další nabídky, ale nechtěl jsem jít nikam jinam. Byl jsem tady čtyři roky, výsledkově to bylo super, hrál jsem dobře. Chtěl jsem se vrátit, protože se cítím jako domácí hráč,“ vysvětluje.

Comeback je to zatím spíše rozporuplný. Osmadvacetiletý chlapík je vidět, to nesporně. V ofenzivě je výrazný, ne však dostatečně efektivní. V devatenácti utkáních dal tři góly a na dva nahrál. I proto jsou Jablonečtí tuze namočeni. „Občas se stane, že některé věci předrží, přehraje. Limituje ho to, ale je to také důvod, proč není někde jinde než v Jablonci,“ glosuje Horejš.

Černohorec spojuje i další klady a zápory. Ano, pořád chce, míč, to je chvályhodné. Na druhou stranu jindy zapomene v ofenzivě na automatismy: opouští svůj prostor, takzvaně nezavře tyč, při kombinaci se nenabídne do narážečky na třetího. V defenzivě, jak ukazují statistiky, je výrazně podprůměrný.

„Vždycky na mě byla kritika. Měl jsem pochvaly, že je ofenziva skvělá, ale defenziva taková není. Vím, že jsem spíš ofenzivní, ale můžu mít i svoji roli do defenzivy,“ vykládá Jovovič. „Jestli na mě někdo kouká dobře nebo špatně, to já nevím. Dávám tomu maximum, dělám, co mi trenéři říkají,“ dodá.

Přesně to bude Jablonec v neděli potřebovat.

Bilance v sezoně

19 zápasů

1406 odehraných minut

3 góly

2 asistence

Celkově v české lize

5 sezon

122 zápasů

8419 odehraných minut

18 gólů

25 asistencí

GLOSA Jiřího Fejgla: Musí přidat

Nosí reprezentační triko. V první jablonecké éře přispíval k úspěchům, byl výraznou postavou při prohánění velké trojky, vládců fotbalové ligy. Jeho jméno znělo nebezpečím pro soupeře, radostí ze hry, zábavou i kvalitou.

Aktuálně je Vladimir Jovovič spíše skrytou zbraní. Stejně jako zbytek týmu stojí v hangáru, mohl by se ukazovat daleko víc. Také jeho nestálá forma je důvodem, proč se zajímavý kádr s interesantně smýšlejícím trenérem Davidem Horejšem krčí prakticky u dna. A bojí se o ligovou budoucnost. Sestup je tuze blízkou hrozbou.

Jovovič musí přidat, čeká se to od něj. Ne, nehraje zle, ale je zkrátka klíčovou postavou, na niž je zaměřen pohled i tlak. Zlepšení je potřebné. Důkazem budiž nedávný souboj se Zlínem, ultradůležitá bitva. Černohorec byl vidět, čísla však neměl. Navíc při tlaku a přesilovce nezkrotil temperament. Chtěl být všude. Házel auty místo obránců, chodil si pro míč mezi stopery… Vypadá to chvályhodně, jenže v ten moment scházel na místech, kde měl být.

Jablonec jeho atomovou energii potřebuje, ale ve správný čas na správném místě.

Není efektivní

Jablonecké křídlo Vladimir Jovovič, jak ukazuje takzvaná heatmapa z utkání proti Zlínu (prakticky se neliší od jeho zvyků během celé sezony), působí zejména na levé straně hřiště. Odtud si rád navádí míč do středu, jako například při gólu na Slavii.

Jeho pokročilé statistiky ukazují, že je velmi silný v driblinku s míčem, navíc má výborný přehled, a proto vytvoří velmi slušný počet takzvaných progresivních přihrávek. Ty posouvají spoluhráče do výhodnější a nebezpečnější pozice. Plusem je i fakt, že je často faulován.

Zápory jsou také zřejmé. I když má vysoký počet dotyků v šestnáctce soupeře, není dostatečně efektivní. Směrem do defenzivy má málo zachycených i odebraných míčů. Vzhledem k jeho fyzické typologii není úspěšný v hlavičkových soubojích. Patří také k nejhorším křídlům či ofenzivním záložníkům v úspěšnosti defenzivních střetů.