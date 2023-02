Veselý: Fotbal ve vlnách. Klokany trápí zdraví, mladík dostal výuční list

Je dělení bodů spravedlivé?

„Chtěli jsme v domácím prostředí zvítězit, ale nemůžu nevidět, že přijel kvalitní soupeř, který přes zimu hodně zkvalitnil defenzivu, přesvědčily se o tom i jiné týmy, včetně Slavie. Tušili jsme, že by to mohlo být o jedné brance a hrálo se ve vlnách. Měli jsme skvělý úvod až do neuznaného gólu. Nevím, proč nás ta situace utlumila. Chvilku nás zatlačilo Brno, chvilku my je. Ale když jsme se dobrali k vedoucímu gólu, tak jsme měli utkání dohrát a zvládnout, byť bylo těžké. Pokud by nebyla vyložená šance Erika Prekopa v 88. minutě, řekl bych, že je bod spravedlivý, ale takovouhle příležitost bychom měli proměňovat. Když už ji soupeř nabídne, tak jsme jí neměli pohrdnout.“

Rychle jste přišli o Davida Puškáče, víte už něco bližšího o jeho stavu?

„Je to svalový problém, půjde na sono a uvidíme. Teď ani žádný lékař není schopný nic říct. Nebylo to nic dramatického, cítil píchnutí a z toho důvodu chtěl vystřídat.“

Na začátku jara jste říkal, že Bohemians jsou na více postech zastupitelní a mají silnou lavičku. Nechyběla dnes trochu?

„Postihla nás zdravotní krize. Stala se nám dvě zranění, která nesouvisela s tréninkovým procesem, byla ze zápasu a těm se těžko vyhýbá. Gning dojel Křapku a udělal mu koleno, minulý týden zase nešťastný souboj Petráka… Navíc jsou oba na stejném postu. Dnes přišlo první svalové zranění. Další věc je, že celým týmem prošla viróza, hráči nebyli stoprocentní v tréninku a různě polehávali. A od včera mělo minimálně pět lidí ze základu silnou střevní chřipku. Zrovna v takovém týdnu, který nás čeká, to není úplně optimální. Není to alibi, ale pro vysvětlení, jak se třeba skládala sestava. Běžný fanoušek to nevidí.“

Když už jste to načal, čeká vás anglický týden, jak se v tomhle stavu připravit?

„V první řadě musíme zjistit, jak na tom kdo je, střevní problémy probíhaly dnes dopoledne. Hráči nesmí být moc dehydratovaní, třeba to bude jen jednodenní. Moudřejší budeme v pondělí a uvidíme dál. Nemůžeme počítat s Ondrou Petrákem, ten je čerstvě po operaci. V reprepauze by mohl naskočit Křapka, možná i Schejbal, ale toho jsme nebrali pro tuhle sezonu.“

Je Slovácko nejtěžší možný los pro pohár?

„Jsou rozjetí a jak se mohou soustředit jen na ligu a pohár, tak jim to sedí. Nevím, jestli jsou nejtěžší, asi by měli být, když jsou obhájci, ale nevyberete si… Volit mezi Spartou, Slavií a Slováckem je skoro jedno. Máme z nich respekt, je to těžký soupeř, který ví, že je to jedna z nejtěžších cest do Evropy, ale my bychom rádi postoupili taky. V lize jsme tam vyhráli, takže tam určitě nepojedeme na výlet a odevzdaní. Ale kdybych byl sázkovka, nevypíšu nás jako favority.“

V základní sestavě naskočil poprvé Adam Kadlec, jak si podle vás vedl?

„Slušně. Nebyl špatný ani minulý týden. Šanci si zasloužil za přípravu, měl ji velmi podařenou a je dobře nastavený v hlavě. Nevidí, neslyší, jde si za kariérou. Popral se s tím dobře. U gólu byl, ale to bylo na konci řetězce, nebyl tím primárním, kdo by udělal chybu. Proti Allimu ukázal, že je dobrý i rychlostně. Řezníček mu dal v soubojích trošku výuční list, to se musí ohrát, ale na 19letého borce a na ne úplně jednoduchý zápas proti nejlepšímu střelci ligy obstál.“

Zmínil jste Jakuba Řezníčka. Jak se chystat na ofenzivní individuality Brna?

„Ukazovali jsme si, jak řešit Ševčíka a Řezníčka. Ale nejsme jediní, kdo se chystali a Řezníček stejně šanci promění. Kdyby byl v té naší poslední, tak ji dá. Vypadá pohybově v pohodě, tým mu věří. My jsme něco podobného zažili vloni, kdy to padalo Květovi s Hronkem. Řezňa je v takové pohodě, kdy situaci ve vápně řešil velmi dobře. Můžu mít výhrady k bránícím hráčům, ale musím taky vidět kvalitu hráče, co dal už čtrnáct gólů. Podařilo se nám ho eliminovat ve hře, ale svou šanci využil.“

Těsně před vyrovnávacím gólem už jste měl připravené dvojí střídání. Nebylo už trochu defenzivnější? Pak jste ho nezměnil.

„Nebylo defenzivnější, chtěli jsme i pošetřit síly. Podruhé se nám stal podobný problém: brzké střídání vás limituje, vyhodíte si jedno okno, pak řešíte poločas a ve druhém musíte volit většinou dvojité. Navíc byl nakopnutý Kadlec a někteří hráči mají problémy, tak jsme si nechtěli vyházet další okno. Jedno střídání jsme si museli nechat.“

Jak probíhalo vaše rozmýšlení, jestli Daniela Köstla vrátit na stopera, nebo na halfbeka?

„Řešení při zdi by bylo vrátit ho na stopera a postavit sestavu konzervativně. Ale když jsem si promítl přípravu, ve které byl Káca vynikající a uvažovali jsme o něm i do prvního kola… Nikdy není ideální situace, kdy mladého hráče postavit. Dnes byl těžký a zkušený soupeř, jindy zas bude chtít body. Věk není zásluha a jelikož si hráč šanci zaslouží, tak kdyby mu zápas dnes nevyšel, rozhodně bych ho nezatratil. Říkal jsem mu, ať prodá, co v něm je. A s Köstlem na beku jsme měli výborné výkon až do vyloučení, dnes mě asistenci a mohl dát další gól. Kácovi pomáhal s Allim a měli jsme i dobrou výšku, která nám v posledních zápasech chyběla.