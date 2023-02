Kadlec litoval: Blbý roh a laciný gól... Nebyli jsme ani moc nebezpeční

Přitom bránění standardních situací není zrovna vaše slabá disciplína, tak jak to, že zrovna v ní jste tu vyhořeli?

„Nechápu to, ale máte pravdu, nezvládli jsme to. Přitom minule proti Plzni jsme si na to dávali pozor, věděli jsme, že mají silné standardky, tam se nám to podařilo, teď ne. Musíme se z toho poučit, aby se nám to nestalo příště. Chtěli jsme hlavně zlomit i nepříznivou sérii na Slavii, protože se nám tu nedaří… Teď nás každopádně čekají další důležité zápasy, musíme být na ně připraveni.“

Určitě za jeden z nich považujete v týdnu domácí pohár s Bohemians, neovlivnilo to vaše přípravy na nedělní utkání, když víte, že právě přes pohár vede cesta až do předkola Evropské ligy?

„Vnímáme to, z minulé sezony si to moc dobře pamatujeme, co to pro nás může znamenat. Jak jsme pohár v minulosti nebrali možná až tak vážně, tak teď do toho jdeme se vší vážností. Hrajeme doma, chceme to zvládnout a posunout se v soutěži dál. Co se týče ligy, posunuli jsme se na čtvrté místo, to byl náš cíl, teď jde o to potvrdit naše postavení v dalších zápasech.“

Mohli jste toho předvést na Slavii víc?

„Určitě, nevytvořili jsme si toho moc, neohrozili jejich bránu, je to škoda. Dvojnásobná, že pak inkasujeme z rohu, to se nám nesmí stát, Slavii to pak hrálo do karet, nechala nás trochu hrát, snažila se přidat druhý gól z protiútoků. Říkali jsme si, ať hlavně neinkasujeme, a pak přijde blbý roh a laciný gól… Kdybychom šli do poločasu za stavu 0:0, dalo by se něco dělat, ale tohle hrálo pro Slavii, navíc jak jsem říkal, my ani nebyli moc nebezpeční. V minulosti jsme tu měli víc šancí, teď bohužel.“

V jednu chvíli se vám možná nějaká šance otevřela, po signálu ze standardky jste se v dobré příležitosti objevil zrovna vy, nebylo to na střelu?

„Řekl bych tak i tak. Nebyl to jednoduchý balon, měl jsem ho pod sebou a nevěděl jsem úplně přesně, kde je brána. Snažil jsem se to cpát na ní i před ní. Kdybych věděl, že můžu střílet, tak bych to zkusil. Škoda. Signál nám vyšel, ale gól jsme nedali.“

Slavia - Slovácko: Precizní Zafeirisův roh našel Olayinkovu hlavu, domácí vedou 1:0 Video se připravuje ...