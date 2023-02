Dusno v Baníku. Místo špičky boj o záchranu, fanoušci jsou nespokojení

Zní to tvrdě, ale je to realita: Baník hraje o záchranu. Ambiciózní a ekonomicky výborně zajištěný klub s věrnými fanoušky prohrál potřetí v řadě, celkově pošesté doma v této sezoně a spadl v tabulce do poslední skupiny. Na čtrnácté místo znamenající baráž mají Ostravští jen čtyřbodový náskok. Tohle už fakt není sranda. Čtyři tisícovky příznivců od úvodního gólu Hradce Králové do konce skandovali „My chceme Baník“, po utkání (0:2) se s nimi dokonce někteří hráči ostře pohádali. Atmosféra houstne...