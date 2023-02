Kuchta? Asistent neměl mávat, říká KR. (Ne)penalty ve Zlíně v pořádku

Líkař byl - stejně jako další ligoví asistenti - instruován jinak: „Aby v případě podobně hraničních situací ofsajd nesignalizovali. VAR v tomto případě nezasahoval, protože bez použití kalibrované ofsajdové čáry nelze s určitostí rozhodnout, zda se jednalo o ofsajd,“ potvrdila Komise rozhodčích.

Tedy jinými slovy - kdyby pomezní nechal situaci dohrát a neodmával ofsajd, VAR Jan Machálek by rozhodnutí na hřišti potvrdil. A Kuchtův gól by platil. Stejně jako videoasistent nezasahoval tentokrát, protože nemá k dispozici kalibrovanou ofsajdovou čáru, díky které by mohl s jistotou posoudit, zdali se o ofsajd jednalo, nebo ne.

Hned v osmé minutě chtěli sparťané penaltu poté, co Antonín Fantiš zahrál rukou. Jenže podle Komise v této situaci udělal sudí Miroslav Zelinka správně, že pokutový kop hostům nepřisoudil. „Ruka bránícího hráče byla v přirozené poloze vůči pohybu těla,“ prohlásilo vedení sudích.

Naopak se pokutový kop pískal poté, co zahrál rukou Jaroslav Zelený. „Ruka hostujícího hráče byla nad úrovní ramene a nebyla v přirozené poloze vůči pohybu těla,“ uvedla Komise. Rozhodující tedy byla poloha ruky a její pohyb. Ve Fantišově případě se končetina přibližovala tělu a byla u něj, zatímco Zelený ji měl vystrčenou nad ramenem.

Krátce po zlínské penaltě se do nesnází dostal Matěj Kovář, když se pod tlakem Libora Kozáka zamotal do vlastních kliček. Ačkoliv se zlínský útočník balonu nedotkl, a tak by se dlouhá léta mohlo jednat o malou domů, podle nového výkladu pravidel sudí posoudil situaci správně.

„Po úmyslné přihrávce spoluhráče může brankář zahrát míč rukou poté, co ho zjevně kopnul nebo se pokusil kopnout, aby ho dostal do hry (viz výklad pravidel fotbalu 1. 7. 2022, str. 108),“ říká vedení sudích. Tedy Kovář se snažil přihrát spoluhráči, nebo se kličkou uvolnit k přihrávce, ale záměr mu nevyšel. A pak se nepřímý volný kop za malou domů nepíská.

I další situace podle Komise rozhodčích sudí ve 21. kole FORTUNA:LIGY posoudili správně, mezi nimi například diskutovanou penaltu pro Olomouc hluboko v nastavení druhé půle, anebo sporné situace v Ďolíčku. Adam Jánoš sice rukou zahrál, ale mimo hřiště.

Podívejte se na VIDEO s komentářem šéfa Komise rozhočích Radka Příhody.