Od Doška k Jurečkovi. Slovácko marně hledá kanonýra. Komu věří manažer?

Dlouhán Došek (dnes vedoucí v brněnské Zbrojovce) nasázel před osmi lety v modrobílém dresu šestnáct ligových branek, pracovitý univerzál Jurečka ukončil minulý ročník na sedmnácti trefách. O rok dříve zapsal Jan Kliment deset zářezů. Co by za jednoho z nich Svědík dal…

Propast za touto trojící je hluboká. Interní tabulku střelců dnes vede Ondřej Mihálik se čtyřmi zásahy, z toho dva zaznamenal z penalty! Tudíž dal jen dva góly ze hry, což je zoufale málo na tým s ambicemi na pohárovou Evropu a čtvrté místo ve FORTUNA:LIZE.

Další hroťáci jsou na tom ještě daleko hůř: Filip Vecheta (14 zápasů, 548 minut, 1 gól), Ondřej Šašinka (12, 389, 0). Na podzim nepomohl ani Libor Kozák (11, 709, 1). „Vechy góly dávat může, ale potřebuje čas. Je to mladý kluk. Ještě je takový vystrašený, respekt si musí získat,“ usoudil Šumulikoski, bývalý výborný středopolař a dlouholetý reprezentant Makedonie. Větší střelecké schopnosti pořád vidí u zkušenějšího Mihálika. „Na druhou stranu, náš systém je postavený na tom, že gól může dát každý. To se mi líbí víc, než když se čeká, až se trefí jeden hráč,“ dodal.

Nicméně si představte, že má Svědík na špici útoku Jakuba Řezníčka, Ladislava Almásiho či Mojmíra Chytila, tedy útočníky z konkurenčních moravsko-slezských celků. To by se asi nyní nevedla řeč o pohárovém vyřazení s Bohemkou…

Slovácko dokáže soupeře přehrávat, diktovat tempo hry. Hlavně ve druhých poločasech, které má mnohem silnější než vstupy do utkání. Jenže převahu nedokáže přetavit v góly a dohrát v klidu. Pokaždé jde na hranu, s nervy až do finálního hvizdu rozhodčího. Úsporným střeleckým stylem je často úspěšné, proti „klokanům“ však narazilo. Stejně jako v říjnu při domácí ligové porážce 2:4. Ani tehdy se neprosadili útočníci, skórovali pravý obránce Petr Reinberk a defenzivní halv Vlastimil Daníček z penalty.

Středeční partii rozhodla hned první půle, během níž živější hosté nastříleli dvě branky. „Bylo to o prvním poločase, o ničem jiném,“ věděl Šumulikoski i s denním odstupem. Nestalo se to zdaleka poprvé. Jako by borci potřebovali poločasovou bouřku v šatně a novou taktickou poradu. Pak na to vletí, zvednou výkon o sto procent. Jenže občas už je pozdě. „Myslíme si, že to otočíme,“ podotkl manažer.

Ještě ve čtvrtek v poledne cítil silné zklamání, ovšem na hráče se vyloženě nezlobil. „Je to fotbal. Oni chtěli vyhrát, ale někdy se to nepovede. Je to jako v každé jiné práci. Někdy se daří, jindy ne. Hráči jsou taky lidi. Na podzim jsme odehráli spoustu zápasů, všechno je o hlavě. A když někdo na chvilku vypadne z našeho systému, je to vidět,“ poukázal na herní neduhy. „Navíc nám teď nejdou standardky. Nedáváme z nich góly a naopak inkasujeme,“ připomněl palčivou bolest.

Překvapilo, že do tak důležitého souboje naskočil kapitán Michal Kadlec až po změně stran. Jako lídr defenzivy na place od první minuty fatálně chyběl. „Rozhodli jsme se po vzájemné komunikaci,“ naznačil asistent Josef Mucha. Jinými slovy, osmatřicetiletý veterán nebyl po nedělní bitvě na Slavii úplně svěží. Sám dorazil s tím, že by radši zůstal na lavičce. „Fyzicky je dobře nachystaný, ale prostě se teď necítil. Možná se špatně vyspal, nevím,“ uvedl Šumulikoski. „Kdyby s tím přišel jakýkoliv hráč, vyjdeme mu vstříc. Nemá smysl riskovat nějaké zranění,“ doplnil s pochopením.

Do akce tentokrát vůbec nešel Michal Trávník, jemuž po sezoně končí hostování ze Sparty a je vyloučeno, aby ho Slovácko za nadhozenou sumu vykoupilo. Je příliš vysoká, větší než Trávníkův přínos pro mužstvo.

Na podhrotu by měl dostávat čím dál víc příležitostí Korejec Seung-Bin Kim a čeká se větší progres dvaadvacetiletého odchovance Michala Kohúta. Ten loni v létě podepsal nový kontrakt do léta 2025. Na stejně dlouhou dobu se klub nedávno dohodl s dalším talentem Vechetou. „Za poslední dobu to byla jedna z nejrychlejších domluv,“ sdělil manažer. „Vechy ví, co chce a že mu náš tréninkový proces pomůže.“

Mimo hru je stále krajní záložník Daniel Holzer, ale po reprezentační pauze by měl být fit. Nejspíš už v neděli proti Mladé Boleslavi bude k dispozici útočník Mihálik, jehož zabrzdilo roztržené víčko. „Už začal trénovat individuálně, ještě nemůže do soubojů,“ informoval Mucha po porážce s Bohemians. „Nemáme kádr čtyřiceti, ale dvaceti hráčů. Každý, kdo vypadne, chybí. S tím se musí počítat. I proto je sport zajímavý,“ nestěžoval si Šumulikoski. „Hlavně, ať jsou všichni zdraví,“ přál si do zbytku ročníku.