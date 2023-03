Sparta teď baví ofenzivou. A Teplice? V hlavách budou mít spíš Zbrojovku

„Spartu čeká o víkendu ligový duel proti Teplicím, což je na první pohled zdánlivě jasná věc. Letenští od říjnového derby v lize neprohráli, za poslední čtyři zápasy nasbírali dvanáct bodů, a navíc teď baví ofenzivním fotbalem. Šestnáct vstřelených branek v uplynulých čtyřech zápasech budí respekt. Navíc ztráta na čelo tabulky se smrskla na pět bodů. Sparta teď díky všemu zmíněnému nasbírala sebevědomí, které prokázala i postupem v poháru přes Liberec, ačkoli tam dostala dva těžké direkty. Brzký gól v úvodu utkání a srovnání Rabušice v nastaveném čase základní hrací doby.

To, co dělá sparťanskému fanouškovi největší radost, je skutečnost, že výběr kouče Briana Priskeho se nevzdává. Bojuje do poslední minuty a baví se fotbalem. Když si povídáte s příznivci letenského celku, tak často se slzou v oku vzpomínají na dvě věci. Na to, jak Sparta byla psychicky silná, že uměla vyhrát i zápasy, kdy hrála pověstnou tužku. A současně na chvíle, kdy na domácím hřišti dominovala a válcovala soupeře. Byly to doby, kdy se říkalo, že soupeř už v Průhonicích prohrával 0:2.

Na chvíle, kdy Sparta soupeři doma „nedala čuchnout“, dala divákům vzpomenout ve druhé půli posledního domácího duelu proti Jablonci. Severočechy mačkala, a dělala vše proto, aby se soupeř nemohl ani na chviličku nadechnout. A publiku se moc líbilo, když domácí hráči přes průběžné vedení 2:0 spěchali s každým autovým vhazováním a s každou rozehrávkou. Ostře to korespondovalo s jabloneckým gólmanem Hanušem, který si za stejného stavu dával opakovaně na čas s odkopem, aby aspoň na chvíli pozastavil další letenský tlak.

Ale vše není jen dorůžova zabarvené. Nejistota v obraně proti Mladé Boleslavi nebo strach o výhru ve Zlíně i přes vedení 3:0. Celkově pět inkasovaných branek ve čtyřech jarních zápasech (plus další dvě v MOL Cupu v Liberci), ponechávají fanoušky ve střehu. A trochu mi to připomíná situaci před už zmíněným říjnovým derby. Sparta tehdy měla dobrý ofenzivní rytmus, vyhrála tři zápasy v řadě, dala v nich jedenáct gólů, ale i tehdy měla při organizaci hry řadu rezerv, které pak silný soupeř rychle ztrestal. A když se naposledy zastavím u sparťanských příznivců, někteří z nich říkají, že potupnou prohru v derby hráčům pořád nezapomněli. A že odčinit ji může jen výhra v derby při jarní odvetě na Letné.

Derby se ale bude hrát až v dubnu, nyní jsou na programu Teplice. Severočeši jsou venku až na výjimky neškodné. Získali tam z celého ligového pelotonu nejméně bodů, nasbírali nejvíc porážek a dostali i nejvíce branek.

Alarmující je pro Teplice propadák v Jablonci. Bod v utkání se Slavií je sice prima, ale Skláři ho hned v dalším kole znehodnotili porážkou i slabým výkonem. Jasně, můžeme se bavit o tom, do jaké míry to bylo na Střelnici vzhledem k podmínkám o fotbale, ale i trenér Jiří Jarošík přiznal, že Jablonec „chtěl víc“. Což je v teplické situaci dost nemilé zjištění.

Sparta dala v posledních dvou domácích ligových zápasech Teplicím jedenáct gólů. A určitě bude chtít popustit uzdu svým aktuálně dobře naladěným ofenzivním schopnostem i v sobotu. Teplice budou chtít sehrát maximálně důstojnou roli. Ale možná budou mít víc v hlavě zápas s Brnem, který je čeká příští víkend. Tam půjde opravdu o hodně, bude to souboj o prvoligové přežití."

Autor je komentátor na televizní stanici O2TV Sport.