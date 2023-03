Řezníček jde po koruně, Zlín zlobil i prcek. Procházka: Pletl se pod nohy

A zase ti dva. Michal Ševčík střílel, Jakub Řezníček dorážel a Brno ukradlo těsně před koncem poslednímu Zlínu výhru (1:1). Do sítě by nejspíš zaplula už záložníkova rána, ale jeho parťák jde po koruně krále střelců a každý zásah se hodí. Balon ještě pro jistotu dotrknul hlavou a zapsal 15. gól v sezoně. „Jednoznačně si ho počítá. Takhle se má správně zachovat kanonýr,“ řekl kouč Richard Dostálek. „Zase tam Řezňa byl. Ale ten gól by padl i tak,“ mínil obránce hostů Václav Procházka.

Kde by byla Zbrojovka bez Jakuba Řezníčka v životní formě? „Měla by možná o deset bodů míň,“ odhadoval zlínský kouč Pavel Vrba, zklamaný z toho, kolik šancí jeho svěřenci neproměnili. Jakub Kolář dokonce trefil gólmana Martina Berkovce, který byl zády ke hře na brankové čáře. „Špatně jsem se otáčel, až nególmansky. Trefilo mě to někam do lokte. Měl jsem v tomto zápase velké štěstí,“ uznal domácí hrdina, jenž lapil i sólo Libora Kozáka.

Málokdy v lize vidíte, že by měl hráč při sólu na brankáře tolik času. Vrbův útočník ho v 81. minutě dostal, ideálně ho vysunul střídající Youba Dramé. Kozákovo zakončení však bylo mizerné. „Vždycky jsem se učil, že pod tlakem je on, já ne. On musí něco předvést. Z toho vycházím,“ popsal čtyřiatřicetiletý gólman své myšlenky.

Chytání je dost o instinktu, zkušenostech. Těch má Berkovec hodně, na střelce si počkal. Nerisknul stranu a bývalý reprezentant ho placírkou jednoduše trefil. Nic nevymyslel, zakončoval z posledních sil. „Už nemohl, sotva běžel. Za mě vystřelil špatně,“ věděl vítěz mini souboje. „Je to chyba. Udělal jsem to špatně a stálo nás to body,“ neschovával se Kozák, který přitom ve hře nepůsobil zle. Udržel balony, pomohl týmu si chvíli oddechnout od tlaku protivníka.

Zbrojovka honila výsledek poté, co od 9. minuty po rohu Hrubého prohrávala. Do vápna naběhl Václav Procházka a relativně z dálky nerušeně uklidil balon k tyči. „Nebyl jsem vůbec hlídaný. Balon do toho prostoru asi ani neměl jít,“ domníval se osmatřicetiletý zadák, jenž se vrátil na levý kraj defenzivy a stal se součástí trenérových rošád. „Vycházeli jsme z postavení při zakládání útoku,“ vysvětlil Vrba. „Vycházelo nám to nejlíp s Vencou, který nebyl dopředu tak aktivní jako obránci v některých předešlých utkáních,“ dodal. Větší pevnost obrany dodali ještě záložník Marek Hlinka na stoperu a stoper Kolář v záloze.

Na kraji si Procházka vyzkoušel, jak specifické je bránění maličkého Musy Alliho. Na takového prcka hrál poprvé. „Někdy se o hráče opřete, když běžíte, ale on je tak malej, že ho spíš tlačíte nohama. Je to zvláštní,“ popisoval s úsměvem. „Člověk si musí dávat pozor, aby ho nefauloval. Byly situace, kdy se mi pletl pod nohy. Bylo to složité,“ dodal.

Posuny v sestavě se víceméně vyplatily, neboť aktivnější Brno si šance nevytvářelo. Navíc záhy přišlo o Lukáše Endla (zlomená klíční kost) a příště v Teplicích nesmí hrát ani další stoper Jakub Šural (8 ŽK). To jsou další rány. „Bude to těžké,“ povzdechl si Dostálek. „Hráči, kteří jsou v kabině, musí přijmout zodpovědnost, aby to neleželo jenom na jedenácti lidech. Remízu se Zlínem nakonec bereme, udrželi jsme bodový rozdíl na Zlín,“ upozornil na důležitý aspekt.