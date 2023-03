SOS. Liberec bojuje o záchranu a s losem. Proč? Chybí střelci či bardi

Jediná výhra v šesti jarních kolech. K tomu dvě domácí remízy. Marodka plná tahounů. Navrch krajně nesympatický los. Ne Liberec, trojnásobný mistr fotbalové ligy posledních dvaceti let, není v pohodě. V tabulce je devátý, možnost pádu do skupiny hrající o záchranu je aktuální, až děsivá. „Spodek se na nás velmi dotahuje,“ uvědomuje si klíčový obránce a zaskakující kapitán Dominik Plechatý. Co všechno souží modrobílý Slovan?

Ternem zatím není ani zimní posila Victor Olatunji. Nigérijec dokonce v posledních dvou utkáních chyběl ve startovací jedenáctce. Z toho vyplývá osmadvacet branek ve dvaadvaceti utkáních. To je pro tým, jenž má ambice na první šestku, velmi nuzné. Řadí ho to až na desáté místo. „Myslím, že výkony jsou až na poslední zápas s Bohemians dobré. Ale ty výsledky. Musíme něco změnit, třeba začít hrát škaredější fotbal,“ říká Tupta.

Problém je v tom, že tahouni Theo Gebre Selassie a Jan Mikula (dva kapitáni) jsou na marodce. Mikula už trénuje individuálně, mohl by být k dispozici po reprezentační pauze, tedy na začátku dubna. Gebre Selassie má od zápasu se Spartou zlomenou nohu, podle posledních zvěstí by však mohl ještě během jara naskočit. „Thea je obrovská škoda. Předává nám svoji zkušenost, rosteme pod ním. I Miky je zkušený hráč,“ uzná Plechatý.

Jednička bez nuly

Ne, tady není zásadní zádrhel. Brankář Olivier Vliegen, jasná jednička Slovanu, však neprožívá úplně šťastné jaro. Tým udržel pouze jednou čisté konto, a to v Českých Budějovicích, kde však kvůli Belgičanově trestu naskočil Hugo Jan Bačkovský. Přesto se Vliegen další duel mezi tyče vrátil, takovou má pozici.

Pohled na statistiky však jasně ukazuje, že by se mohla otřást. Jeho úspěšnost zákroků padá. Zatím se drží na pátém místě mezi pány v rukavicích, co naskočili minimálně do deseti zápasů. Zapsáno má numero 72,3 procenta, jednička v tomto ohledu Ondřej Kolář ze Slavie je na 79,1. Jenže Vliegen děkuje podzimu, kdy vyčapal čtyři čistá konta. Na jaře se nad průměr dostal pouze jednou, a to při prohře se Slováckem (80 %). Naposledy proti Bohemians chytil pouze jednu ze čtyř střel…

5 - Tolik žlutých karet nasbíral Olivier Vliegen v sezoně, nejvíce ze všech hráčů Slovanu.