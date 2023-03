Rébus Slavie: Kdo na hrot? Tecl, Jurečka… Ale znáte Trpišovského

V sestavě Plzně bude Tomáš Chorý, na to si klidně vsaďte majlant. Kdo však vyrazí do ligového šlágru na hrotu útoku Slavie, je rébus i pro zdatné milovníky hádanek. Variant se nabízí hned několik. Od nasazení matadora Stanislava Tecla až po vysunutí Petera Olayinky.

V šesti jarních kolech se v útoku vystřídali tři borci. Jarní premiéra proti Jablonci patřila Teclovi, o dalším víkendu dostal v Pardubicích příležitost Mick van Buren a na Zbrojovku realizační tým vytáhl Václava Jurečku.

Co je zajímavé, nikdo se gólově neprosadil. A tak hledání pokračovalo dál. V Teplicích dostal poukázku do základu Van Buren, následovala druhá zkouška Tecla proti Slovácku a kolečko zakončil Jurečka při propadáku v Českých Budějovicích (0:1).

A zase platí: všichni opustili bojiště bez vstřelené branky...

„Máme Jurečku, Tecla, Van Burena, ale nevím, kdo je číslo jedna. Třeba to ve Slavii vědí, ovšem já ne,“ povzdychl si Vladimír Šmicer v pátečním interview pro deník Sport a iSport.cz.

Jarní zápasové nominace spíš ukazují, že ani realizační tým Slavie nemá jasno. Každému z útočníků svěřil dva zápasy, Jurečka navíc nastoupil ve startovací jedenáctce v pohárovém čtvrtfinále s druholigovým Vyškovem. Ano, dvakrát skóroval, ale proti soupeři výrazně nižší kvality, než s kterou se Slavia potkává v lize.

„Slavia už delší dobu hledá útočníka, který bude jedničkou a odehraje vysoký počet zápasů. Přivedli Jurečku. Nevím, zda s ním panuje maximální spokojenost, v zimě přišel Van Buren, v létě přijde Chytil z Olomouce. Budu se opakovat, ale naložil bych ligu na jednoho z nich. Ať cítí, že je číslo jedna, odehraje sérii utkání a ukáže se,“ prohlásil někdejší útočník Liverpoolu.

„Často se říká, že třeba Standa Tecl je dobrý na soupeře, kteří do Edenu přijedou bránit, protože má dobré tělo, nahoře podrží balony a umí se dostat do šancí. Ale proti silnějším soupeřům, že prý hrát nemůže. Nevím, kdo takové názory šíří, ale pokud jsi dobrej a ve formě, tak hraj proti všem. Jsem zvědavý, koho kluci z realizačního týmu vyberou proti Plzni,“ usmál se Šmicer.

Pojďme uctívané legendě českého fotbalu trochu napovědět, respektive předestřít varianty. Ano, nemalé šance má Tecl. Může zápas rozjet, běžeckou intenzitou a chytrostí při napadání se pokusí unavit plzeňské obránce, vyrušit je z komfortu a pak jít z placu. Trpišovským byl do základní sestavy instalován v posledních dvou konfrontacích s Viktorií. Nebylo by překvapení, kdyby se dnes rozhodl stejně.

Druhý v řadě je Jurečka. I proto, že na jaře se trefil čtyřikrát, což je suverénně nejvíc z ofenzivních hráčů bíločervených. V lize skóroval dvakrát. Proti Jablonci po rohovém kopu, s Pardubicemi proměnil penaltu. Ze hry se netrefil. Trpišovského jistě bude lákat nasadit Jurečku z křídla. Je otázkou, zda odolá.

Třetí možností je Van Buren. Pokud by trenér volil létajícího Holanďana, vyrazil by si však trumf z ruky. Jedenáctigólovému střelci nedělá problém okamžitá adaptace při vstupu do rozehraného utkání, v mžiku umí změnit náladu v hledišti i mezi spoluhráči. Usadit Van Burena do základní jedenáctky by bylo riskantním počinem. Ale znáte Trpišovského…

A právě proto nelze pominout ani další alternativní přístupy. Jedním takovým je přesun Petera Olayinky, či dokonce Ondřeje Lingra, nebo Ivana Schranze.