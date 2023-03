Řezníček: střelecký král z Brna, obává se formy sparťanů. Sypou to tam, říká

Oni v podstatě ani žádní jiní čistokrevní hroťáci v kádru nejsou. Což je problém, který klub nutně musí řešit.

Za Řezníčkem, který na sklonku kariéry prožívá životní ročník, zeje propast. Velká jako nedaleká Macocha. Kdyby veterán chyběl, není za něj náhrada. Ani vzdáleně. Kouč Richard Dostálek by musel změnit typologii v ofenzivě i strategii. Na špici se nabízí devětadvacetiletý univerzál Jan Hladík, což rozhodně není klasická „devítka“. Navíc nedal za 21 zápasů (1126 minut) ani gól. Stejně jako Lukáš Rogožan (23 let, 10 startů, 108 minut).

Byť klub nedávno prodloužil Řezníčkovi kontrakt o další dva roky, na budoucnost není připraven. Už teď by si měl chystat jeho plnohodnotného nástupce. Navíc vůbec není jisté, že bude nezdolný snajpr sázet „banány“ v takovém množství i v další sezoně. Zvlášť po letním odchodu vrchního nahrávače Michala Ševčíka do Sparty se to nejeví úplně pravděpodobně. I když se to nezdá, také on stárne. A pokud by se třeba na delší čas zranil, mohla by to být pro tým zkáza.

Brno - Zlín: Je vyrovnáno! Gólem na 1:1 zachránil domácím bod Řezníček Video se připravuje ...

Zastupitelnost za útočníka číslo jedna zkrátka chybí a nový Řezníček zatím v mládežnické akademii nevyrostl. Z tohoto hlediska může mít Brno od podzimu obrovské problémy. Už teď je křehké a zdaleka není venku z bojů o záchranu. „Když Kuba chybí, hrajeme s hráči, kteří jsou trošičku jinak pozičně i fotbalově nastavení. Devítku hráli Adam Fousek nebo Honza Hladík, s nímž to bylo laděné víc do rychlosti. Kdyby nebyli k dispozici ani oni, museli bychom improvizovat,“ prohlásil trenér Dostálek.

Rozjetý Řezníček, jenž změnil životosprávu a je kondičně na výši, odehrál všech třiadvacet zápasů, 1955 minut. Je pátým nevytěžovanějším hráčem soutěže. Poslední čtyři partie absolvoval celé. Momentálně mu akutně nehrozí ani stopka za žluté karty, nasbíral jen dvě. Ještě má rezervu.

Na jaře takřka nesleze ze hřiště. Obstaral pět ze šesti gólů Zbrojovky, trefil se čtyři kola po sobě. Naposledy zařídil bravurně proměněnou penaltou v 96. minutě remízu 1:1 v Teplicích. Tohle všechno je obdivuhodné, impozantní.

Bohemians - Brno: Řezníček se proboural do vápna a vyrovnal, 1:1 Video se připravuje ...

Jenže taky velmi křehké. Protože ani Řezníček neumí oklamat čas a nebude Brno zachraňovat donekonečna. Na jaře se to od něj ještě čeká. Jeho trefy mají udržet Zbrojovku v nejvyšší soutěži a on sám by si rád sáhl na ceněnou individuální trofej. Tabulku střelců sleduje pozorně. „Vidím to, sleduju to, vím o tom,“ přiznal po svém šestnáctém zásahu. Na druhého Čvančaru má náskok čtyř branek. „Ale za mnou jsou borci, kteří to tam sypou. Nebude to jednoduché udržet. Možná mě někdo předhoní,“ nevyloučil nenahraditelný muž Dostálkovy sestavy.

Pokud však udrží svoje ostré tempo, triumf bude jeho.