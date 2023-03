Němeček hájí Šmicera: Nesouhlas s Tvrdíkem, venku je to o dost ostřejší

Když ho miluješ, není co řešit. Nebo ano? Jakmile se nějaká fotbalová legenda vyjádří kriticky ke svému týmu, vzbudí to pozornost, ne-li poprask. Jako když se před šlágrem s Plzní Vladimír Šmicer pro deník Sport kriticky rozpovídal o nadměrných změnách v sestavě Slavie. To rozzlobilo bosse Jaroslava Tvrdíka, jenž Sport dlouhodobě napadá, a na Twitteru červenobílé legendě vzkázal: „Je smutné, kdy a kde jsou Tvoje názory publikovány. Promiň, ale nevěřím, že by Ti tohle prošlo v Liverpoolu.“ Touhle reakcí udivil i slávistické fanoušky, ale nejen je. „Dovolím si s panem Tvrdíkem nesouhlasit, v zahraničí je to desetkrát ostřejší,“ říká ve speciálním videorozhovoru bývalý záložník Václav Němeček.