Haraslín: Žádný extra výkon, ale naháníme Slavii. Překonal kamaráda

Byl to moment, který Spartu oprostil od nervozity. A dodal jí klid. Vítězná trefa Lukáše Haraslína ze závěru úvodního poločasu mače proti Hradci Králové se nakonec ukázala jako vítězná. Slovenský reprezentant tak potvrdil bravurní jarní formu, ve druhé polovině sezony se trefil už počtvrté. „Nebyl to extra výkon, ale jsme v situaci, kdy naháníme Slavii. Každé vítězství je důležité,“ pochvaloval si.

Nepředstavoval jste si navzdory konečnému výsledku trochu jednodušší duel?

„Mám především radost, že jsme vyhráli. Opět jsme nedostali gól, máme další tři body. Nebyl to extra výkon, ale jsme v situaci, kdy naháníme Slavii, po nás je každé vítězství důležité.“

Před vítězným gólem jste na dorážku zareagoval rychleji než obránci Hradce. Předvídal jste, že by gólman Pavol Bajza nemusel míč udržet?

„Od toho jsme útočníci, abychom to dohrávali. Čváňa dobře vystřelil, já to dorazil a jsem za to moc rád. Možná ještě před nějakou dobou bych počkal za šestnáctkou, teď se snažím víc tlačit do koncovky. Jsem rád, že to vyšlo.“

S gólmanem Hradce vás pojí přátelský vztah, že?

„Jsme velcí kamarádi, byli jsme spolu v Itálii. Moc mi pomohl, protože jsem tam byl jako mladý hráč. Máme k sobě blízko. Ale teď jsem rád, že se mi ho povedlo překonat. (usměje se)

Jak jste se vyrovnával s tvrdostí domácích hráčů? Především Adam Gabriel vás zrovna nešetřil.

„Věděli jsme, že to bude o tvrdosti, chystali jsme se na to. Takové zápasy jsou, musíme je zvládat. Žádnému útočnému hráči to tolik nechutná, museli jsme na to být ale připravení.“

Čím si vysvětlujete, že hlavně v prvním poločase váš výkon neměl parametry navazující na předešlé duely?

„Způsobila to červená karta, byli jsme připravení na něco jiného. Soupeř se víc zatáhl, prostoru nebylo tolik. Museli jsme trochu změnit hru. Důležité ale je, že jsme to zvládli.“

Během reprezentační přestávky vás čekají povinnosti u slovenského národního týmu. Vítáte změnu prostředí, nebo byste v kontextu současné formy raději pokračoval v ligovém tažení?

„Je pravda, že hodně hráčů odjede na nároďák. Jsme profesionálové, je to naše práce. Každý chce reprezentovat. Pro nás je to jenom dobře, budou tam těžké zápasy, nepostihne nás herní výpadek. Udržíme si zápasovou praxi, což je pro nás důležitější. Snad pak v této formě navážeme i v klubu.“