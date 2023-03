Petržela se smál: S Kimem na sebe hledíme. Sestup Zlínu nepřeju

Jakým jazykem se s korejským záložníkem bavíte?

„Já na něho česky a on na mě hledí. Nerozumí a pak mi něco odpoví anglicky. To zase hledím já. Je to taková sranda. Je to zvláštní a vždycky se u toho zasmějeme.“

Jaký je Kim hráč?

„Takový typ jsme potřebovali. Je přímočarý, umí si poradit s těžkými situacemi, levou, pravou. Je to dobrá posila.“

Vysvětlili jste mu, jak prestižní duel ho čeká?

„Já jsem mu to nevysvětloval. On už je v Česku dlouho, asi si to dokázal v hlavě odvodit.“

Šlo o vaše nejlepší derby?

„Asi jo. Dal jsem gól a na dva nahrál. Ale hlavní je, že se to zvládlo. Před zápasem jsem se osobně necítil moc dobře. Minule jsme v Jablonci nehráli a já mám rád, když jsme v tempu. Asi nám pomohlo vyloučení a to, že jsme dali rychle gól. Nechtěli jsme se potom bezhlavě hnát do vápna, do zakončení. Měla by být výhoda, když hrajete proti deseti, ale není to pravidlo. Druhou brankou jsme se zklidnili a už jsme si to pohlídali. Hlavně jsme měli strach, aby se nechytli z nějaké standardky. Proto jsme nechtěli vytvářet fauly. To se taky dařilo.“

Cítili jste vůbec od Zlína nějaké nebezpečí?

„Oni už to pak měli těžké. Byli spíš ve vápně, aby nedostali világoš, jak se říká. Stáhli se a jenom odkopávali dopředu.“

Jak jste viděl brzké vyloučení Martina Filla, vašeho bývalého spoluhráče z Plzně?

„Myslím, že chtěl jít po balonu a měl u toho zvednutou nohu. Dneska máme VAR, rozhodčí se na to zpětně podívají a vyhodnotí to. Pak to bylo jasné. Viděl jsem záběr a nohu měl vysoko.“

Největšímu rivalovi hrozí sestup. Chyběl by vám vzájemný souboj?

„Nám se zatím daří dělat se Zlínem body. Byli bychom o ně ochuzeni. Navíc to máme kousek. Samozřejmě jim nepřeju, aby spadli.“

Komu na tribuně jste ukazoval po gólu srdíčko?

„To posílám dcerušce. Když to neudělám, dostanu doma céres. Vždycky mi to musí v hlavě bliknout, abych měl doma klid.“

Co jste si při střídání povídal s trenérem Martinem Svědíkem?

„V týdnu jsem toho moc nenatrénoval. Měl jsem lehké zranění. Trenér mi říkal, že mu mám příště říct na rovinu, že nemusím trénovat a stačí mi hrát zápas. Oba jsme se tomu zasmáli.“