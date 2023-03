Policie u fotbalu: „Slávisté vyvolávají konflikty.“ (Sta)tisíce za vrtulník

Tři zápasy a na nich téměř tisíc policistů. Do toho koně, psi, antony, vrtulníky… To všechno kvůli fotbalu a to se ani nemuselo hrát derby. Bezpečnostní složky předvedly před měsícem během 20. kola FORTUNA:LIGY velká nasazení. A nejen tehdy. Policejní opatření jsou koloritem fotbalu v Česku a součástí rozvíjející se debaty o komfortu na stadionech a diváckém zážitku. K únorovému dění ale nyní máme konkrétní čísla.

Sport po 20. kole oslovil tři krajská policejní ředitelství – jihomoravské, jihočeské a ústecké – na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (mezi novináři a odbornou veřejností oblíbené „stošestky“). Zajímala nás policejní opatření ke třem zápasům: Teplice – Slavia, Brno – Baník a Budějovice – Bohemians. Identická baterie otázek zjednodušeně zněla takto:

Proč bylo rozhodnuto o nasazení policistů, zvířat a techniky?

V jakém počtu byli policisté, zvířata a technika nasazena a kolik to stálo?

Proč byl nasazen policejní vrtulník, kolik to stálo a jaké jsou výsledky jeho využití?

Bylo v rámci akce zabráněno trestné činnosti? A pokud ano, jaké?

Probíhá dlouhodobé vyhodnocování smysluplnosti podobných akcí?

Policie jako tzv. povinný subjekt musí odpovědět. Standardní lhůta na odpověď je 15 dní, dva ze tří oslovených subjektů si vyžádaly dalších 10, proto odpovědi máme až po měsíci.

A čísla? S trochou nadsázky se dá říct, že kdo měl v sobotu 18. února na Moravě uniformu, byl v Brně na fotbale. Policie nasadila 479 policistů, 15 zvířat a 58 dopravních prostředků. Sešívané v Teplicích hlídalo 287 policistů, duel Bohemians v Budějovicích 192. Samotný zápas přitom na Střeleckém ostrově sledovalo 1 974 diváků.

Proč tyto počty? Jihomoravští policisté se odvolávají na vysokou rizikovost zápasu týmů s velkou fanouškovskou základnou, ti severočeští jsou konkrétnější, píšou totiž i o „zkušenostech a poznatcích získaných policií o chování fanoušků SK Slavia Praha, kteří jsou při výjezdech a utkání agresivní a vyvolávají konflikty.“ Konkrétně uvedeným jihočeským důvodem je, že fanoušci Dynama o týden dřív cestou do Plzně poškodili vlak.

Otázku na celkové náklady dvě ze tří krajských ředitelství odmítla s argumentem, že by šlo o „vytváření nových informací“, ústecká odpověď se jeví vstřícněji, takže se dovídáme, že jen na benzínu se v Teplicích projezdilo 19 050 korun (a 54 haléřů).

Nicméně ceny za použití vrtulníků známe. V Teplicích nelétal, v Budějovicích prý pomohl „s monitoringem osob a vozidel“. Nad jihočeským krajským městem létal skoro 2,5 hodiny za 138 043 korun. Nad Brnem je to podle policie výrazně levnější – účet za 5 hodin 45 minut nasazení činí 44 530 korun.

V Brně policie podle svého vyjádření zabránila trestné činnosti, ale nebyla konkrétní. V Teplicích proběhl zápas (pokud tedy jde o dění mimo stadion) v pořádku. „Spáchání konkrétního trestného činu nebylo policii oznámeno. Objektivně nelze učinit závěr, zda by k páchání trestné činnosti nedošlo i bez přítomnosti policie anebo k ní nedošlo právě proto, že byla policie nasazena,“ upozorňuje krajský ředitel, plukovník Jaromír Kníže.

Spolupráci policie a profifotbalu v Česku zaštiťuje od roku 2017 dohoda mezi policejním prezidentem a LFA, která tehdy převzala organizaci dvou nejvyšších soutěží. Kluby povinně musí s policií spolupracovat a na stadionu pro ni vyčlenit řídící místnost. O dění přímo na stadionu se má primárně starat pořadatelská služba, mimo něj je odpovědná policie, která sama určuje styl a rozsah opatření.

