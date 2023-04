Aprílová sestava? Hapal překvapil hráče i Liberec. Žádný řez, řekl

Málokterý ostravský fanoušek věřil tomu, že základní sestava, která byla zveřejněna klasicky hodinu před zápasem, není aprílová. Nebyla. Trenér Baníku Pavel Hapal řízl do složení zahajovací jedenáctky razantně, udělal sedm změn ve všech řadách a omladil ji (průměrný věk hráče 23,6 let). Ke kýžené výhře to však nestačilo, Liberec před pěti tisíci diváky ve Vítkovicích ubránil i v deseti lidech cennou remízu 0:0. Slezané mají na poslední šestnácté místo už jen pětibodový náskok.

Jan Laštůvka, Jiří Fleišman, Srdjan Plavšič či Ladislav Almási pod čarou. Pokud jste je hledali v základní sestavě, tak marně. Všichni ostřílení borci začali duel proti Liberci mezi náhradníky.

Že by začal dlouho očekávaný a tolik potřebný omlazovací řez v kádru, který se čekal už od dřív od jeho předchůdců?

„Ne, žádný řez. Nikoho nevyhazujeme, nejde o žádné kárné řešení,“ ujistil hned na úvod kouč Pavel Hapal.

„V hlavě jsme nějaké změny měli už na začátku reprezentační pauzy, ale museli jsme čekat na reprezentanty, na zdravotní stav... Nechtěl bych, aby to vyznělo, že špatné výsledky byly kvůli těm, co vypadli ze sestavy. Vůbec ne,“ dodal.

Premiérový ligový start za Baník si tak připsal brankář Jan Letáček, jenž nejvyšší soutěži chytal naposledy před rokem za Pardubice. Přednost dostal před mladým talentem Martinem Hrubým – a obstál, byť toho domácí Slovanu moc nedovolili. Minimálně při centrech však host z východních Čech, jenž o svém startu věděl pár dní dopředu, působil jistě.

Baník - Liberec: Obří tutovka! Tijani překopl bránu z malého vápna Video se připravuje ...

„Cítil jsem se dobře, ale dva body jsme ztratili,“ litoval urostlý chlapík, jenž stahoval centry a nad břevno vytáhl v závěru překvapivou Valentovu ránu.

To bylo víceméně vše, co si Severočeši vypracovali. Stopeři Karel Pojezný s Eneem Bitrim si Victora Olatunjiho pohlídali solidně. Problém FCB byl v tom, že největší aplaus publika nastal v poločasové pauze, když jeden z fanoušků v soutěži ze šestnáctky trefil břevno.

Jinak moc nejásali, křeč ve finální fázi byla zejména na Muhamedu Tijanim zřetelná. Nigerijec se rval, ale ve třech šancích po výborné aktivitě Cadua (nejlepšího hráče Slezanů) selhal. Muže zápasu udělal Tijani z gólmana hostů Oliviera Vliegena.

„Připadá mi to jako loni v Karviné. Taky jsme hráli super zápasy s klukama, co teď kopou ligu, ale body nenaskakovaly. A ne, nesmí to tady v Baníku dopadnout stejně jako před rokem!“ vyprávěl levý bek Eldar Šehič, jenž dorazil na Bazaly právě na roční hostování s opcí z druholigového MFK.

„Spousta z nás nemá formu, nedaří se nám. A změny v sestavě? Nevěděli jsme to dopředu, sám jsem byl překvapený, když jsem dneska viděl sestavu na srazu. Ale nebudu to komentovat, je to na trenérovi. Mým úkolem je hrát,“ doplnil Šehič.

Když si v útrobách stadionu jeden z novinářů udělal vtípek a řekl, že se třeba oba kluby potkají zanedlouho v baráži, moc do smíchu bosenskému obránci nebylo...

„Bylo vidět, že domácí nejsou v psychické pohodě, chtěli jsme toho využít,“ přiznal liberecký trenér Luboš Kozel, jehož sestava rovněž překvapila.

Baník - Liberec: Preisler byl po druhé žluté kartě vyloučen Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

„Změny jsme čekali, ale asi ne tolik a na takových postech. Vsadili na hráče, kteří nejsou minulými zápasy tolik zatížení. Na mladší, pohyblivější. Z tohoto pohledu tam byl trochu otazník, jak budou sehraní a na sebe zvyklí. A bylo vidět, že spolu hráli takhle důležitý zápas poprvé. Škoda, že jsme toho nevyužili, protože vím, jak to tady je, když prohráváte... Tlak sílí, je nepříjemný, třeba by to mladší kluci nezvládli. Ale je zbytečné to řešit, děkujeme Olimu (Vliegenovi) za bod,“ podotkl.

Jeho mančaft hrál totiž od 65. minuty bez Dominika Preislera, levý wingbek šel do sprch po druhé žluté kartě čtvrt hodiny poté, co nepovedeným centrem zazvonil Letáčkovi na břevno.

Půlhodinovou přesilovku nicméně z již zmíněných důvodů Baník nezvládl. To už měl na hřišti Plavšiče, Kuzmanoviče, Almásiho, Miškoviče... Málo platné, čekání na výhru se protahuje na sedm kol.

„Odehráli jsme dobrý zápas, určitě nejlepší na jaře doma. Chybělo jen to, abychom to střelecky zlomili a vyhráli. Zasloužili bychom si to. Na výkonu bylo vidět, že nám pomohlo i krátké soustředění v Polsku, ale bohužel bod je v naší situaci málo,“ litoval Hapal.