Čvančara se trefil obličejem, rozhodčí viděli ruku. Jak vysvětlili neuznání?

Byla to nádherná rozborka v podání letenského tria Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Tomáš Čvančara. Chyběl jen gól, chtělo by se říct. No jo, jenže on padl. Naprosto evidentně a regulérně. Minimálně z dostupných záběrů. Ležícího Čvančaru totiž trefil brněnský bek Jan Hlavica balonem do obličeje, od kterého se prokazatelně odrazil za brankovou čáru. Sudí Marek Radina ovšem signalizoval hru rukou. A co především, Ondřej Berka u videa absolutně nereagoval. „Pokud to tak rozhodčí vyhodnotili, tak musí mít pravdu,“ prohodil lakonicky trenér Sparty Brian Priske.

Těžko házet hlavní vinu na hlavního sudího. Celá akce se totiž seběhla v ohromné rychlosti. Sparta na své polovině vybojovala míč a bleskově ho přehrnula na svou ofenzivní letku. Pak už to šlo ráz na ráz. Osa Haraslín – Kuchta a v dost nezvyklé pozici zakončující Čvančara, jehož trefil míčem do obličeje obránce Zbrojovky Jan Hlavica.

Přímo na hřišti rozhodčí Marek Radina signalizoval, že sparťanský útočník zahrál rukou. A sudí Ondřej Berka, jenž seděl za videem, tenhle verdikt posvětil.

„Na hrací ploše jsme to i s asistentem viděli tak, že došlo bezprostředně před vstřelení branky k zahrání rukou, do které se to odrazilo od hlavy. Proto nemohla být branka uznána. Žádný záběr neprokázal, že by to ruka nebyla, proto branka nemohla být uznána,“ vysvětloval Radina do kamer O2 TV.

Potíž je ovšem v tom, že žádný z dostupných záběrů neodhalil ani to, že by Čvančara rukou zahrál. Minimálně dost nepochopitelné je to, že Berka svého kolegu nenasměroval ani na přezkum k monitoru.

Z televizních záběrů, které byly k dispozici, je totiž zjevné, že Čvančara a spol. naplnili veškeré předpoklady pro regulérní gól.

1. Přihrávka Jana Kuchty nesměřovala do ofsajdového postavení.

2. Čvančara nezahrál rukou.

3. Balon zcela prokazatelně přešel přes brankovou čáru.

Rozhodčí, především pak Berka, si ovšem stál za svým. Proč se tak rozhodl, to ví pouze on…

„Vysvětlení od rozhodčího bylo, že Čváňa hrál od hlavy do ruky, pak to šlo do brány. Tak nám to bylo řečeno na hřišti, víc k tomu nemám,“ pokrčil rameny sparťanský kapitán Ladislav Krejčí.

Dekorum zachoval i hlavní trenér Brian Priske, jenž se přímo v utkání u postranní čáry pořádně rozčiloval. Po závěrečném hvizdu už byl ovšem nad věcí.

„Pokud to tak rozhodčí vyhodnotili, tak musí mít pravdu. Jsou na hřišti od toho, aby dělali rozhodnutí,“ zmínil dánský kouč.