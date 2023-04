Klusáček: Krejčí před kotlem ukázal sílu lídra. Baroš musí znát svou roli

Začaly do sebe zapadávat poslední dílky modro-žluto-červeného puzzle. Pražská Sparta měla na kontě osm soutěžních výher v řadě, v lize dotáhla Slavii a na Letnou se v zápase se Zbrojovkou vrátil kotel. Jenže právě v té chvíli zazněla střelba do vlastní nohy. Majitel Daniel Křetínský se o poločase objevil v šatně rozhodčích, aby se přeptal na jejich kontroverzní verdikty. „Byl to absolutní přešlap. A není pro to žádná polehčující okolnost,“ říká Luděk Klusáček, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „Pokud se to stane takovému člověku jako Danieli Křetínskému, tak je to pro mě překvapení,“ dodává. A zároveň vzpomíná na to, jak coby trenér Bohemians v létě 2021 zveřejnil informaci, že při zápase v Jablonci byl za sudími severočeský boss Miroslav Pelta.