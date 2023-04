Plzni odpadlo ofenzivní trio. Obavy o Chorého, šanci mají „prcci“

Jan Kliment s Janem Kopicem sledovali sobotní duel v Boleslavi jen z tribuny. „Momentálně netrénují s týmem. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do dalších dnů. Jsou to hráči, které potřebujeme,“ pravil po remíze 0:0 plzeňský kouč Michal Bílek. Kopic už na podzim dvakrát pauzíroval se svalovými problémy, po nadějném startu jara, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům Viktorie, zamířil před reprezentační pauzou znovu na marodku. Klimenta zlobí druhý kotník, než který jej vyřadil na začátku zimní přípravy.

V Boleslavi navíc dohrál už po 28 minutách Tomáš Chorý. „Bolí ho koleno, teď nemůžu říct, jaký to bude mít další vývoj,“ vyjádřil se Bílek. Podle informací deníku Sport jde o bolestivého „koňara“, délka pauzy se těžko odhaduje. V ohrožení je určitě start klíčového hroťáka v sobotu proti Jablonci, podobně je to v případě zmíněných marodů výše.

Plzeň tak chtě nechtě musí sáhnout do ofenzivních řad. Na lavičce vysedávají hráči, kteří jsou schopni přinést útočnou nadstavbu. Jde přímo o jejich DNA, hru Viktorie můžou pozvednout zpět na úroveň, jakou si v klubu představují.

Plzeň má k dispozici trio fotbalových „prcků“. Adam Vlkanova (169 cm), Václav Pilař (171 cm) a Jan Sýkora (171 cm). Ani jeden na jaře nedokáže prodat schopnosti, jaké by sužované Plzni tuze pomohly.

Trenér Bílek raději spoléhá na vysoké, důrazné hráče. Vyplatilo se mu to v případě Jeana-Davida Beauguela (196 cm) při titulové jízdě, ohromně platný je Chorý (200 cm), kouč vytrvale sází i na Jhona Mosqueru (186 cm). Proto do Plzně přišel v zimě Roman Květ (187 cm), jenž se zatím prosadil pouze proti Českým Budějovicím (2:1). Zatímco plzeňští habáni prostor dostávají, trojice menšího vzrůstu se z různých důvodů trápí.

Exhradecký kapitán Vlkanova patřil na podzim ke klíčovým hráčům, nastupoval v reprezentaci. Do jara šel po zdravotních problémech, v základu se objevil pouze ve čtyřech z devíti případů. Na Slavii (1:2) nenastoupil vůbec, naposledy v Boleslavi (0:0) dostal na place necelou čtvrthodinu.

Ještě hůř je na tom Václav Pilař (34). Na jaře se dostal na hřiště pouze dvakrát, doma proti Bohemians (15 minut) a Českým Budějovicím (22 minut). Pokaždé hru oživil a přinesl do plzeňské ofenzivy zajímavé atributy – klid na míči, smysl pro kombinaci, průniky jeden na jednoho. Jenže trenéři nechávají zkušeného křídelníka dál bez většího povšimnutí.

Jan Sýkora (29) je na tom po uzdravení s herním vytížením lépe, až na zápas na Slavii odehrál pět zápasů v základu. Plzeňský univerzál často střídá posty, naposledy v Boleslavi začal na levém halvbeku, v průběhu se přesunul na pravé křídlo. Nejvíc platný je na podhrotové pozici, kde ale má Plzeň přetlak v podobě Vlkanovy, Romana Květa nebo Matěje Vydry. Neustálé šíbování se projevuje na Sýkorových výkonech, zatím je daleko od ideální formy.

Viktorii to na jaře nejde, nabízí se zkusit hrát jinak, chytřeji. Třeba nahoře s Matějem Vydrou, který hru zády k bráně s vysokými stopery dobře zná z tvrdých soubojů v Anglii. Zároveň dovede výborně kombinovat i utéct do otevřené obrany. Velmi dobře si počínal i proti Boleslavi, kde mu na solidní výkon chyběl pouze gólový štempl.

Pod hvězdnou letní posilou by mohli dostat prostor právě plzeňští „prcci“ Pilař s Vlkanovou. Na křídle lze využít i rychlosti a přímočarosti Erika Jirky (25). Slovenský reprezentant ale na jaře sbírá starty také po minutách. V případě Jirkova nasazení by Sýkora mohl zastat pozici na levé straně obrany, kde má Plzeň po ukončení kariéry Davida Limberského dlouhodobý problém.