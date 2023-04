Zahraniční hvězdy z české ligy: Kanga sbírá tituly, Stanciu nezpohodlněl

Rumunovi přišla lukrativní nabídka a loni v březnu se stěhoval do Číny. Na rozdíl od jiných tam nezpohodlněl. Sezonu v novém týmu měl jako hrom. Zisk titulu a úctyhodné osobní statistiky. V 27 zápasech si připsal 10 branek a 12 asistencí. Pro srovnání - Stanciova nejvydařenější sezona 2020/21 v dresu „sešívaných“ hovořila takto: 30 ligových zápasů, 12 branek a šest asistencí. Udržel si i své střelecké umění při zahrávaní přímých kopů. Ze standardek rozvlnil síť v čínské lize celkem čtyřikrát. Stále patří do kádru rumunské reprezentace.

Abdallah Sima

věk: 21

pozice: pravé křídlo

klub v Česku: Slavia

zápasy/góly + asistence v české lize celkem: 24/11+4

nynější klub: Angers (Francie), hostovaní z Brightonu

zápasy v lize 2022/23: 25

góly + asistence: 3+0

Bývalý útočník pražské Slavie měl v tuzemsku doslova raketový vzestup. Po přestupu do Brightonu putoval rovnou na hostování do druholigového Stoke City. Vinnou častých zranění se tam nedokázal prosadit. Současné působení v Angers ve Francii je o poznání úspěšnější. Jisté místo v základní sestavě sice nemá, ale z 24 zápasů se do základní jedenáctky dostal hned patnáctkrát. Vypadá to ale, že ani Sima nezvrátí sestupový osud Angers, jsou totiž s jedenácti body suverénně nejhorším týmem francouzské ligy.