Blázinec v Plzni: Vydrova střelnice, tyče i výpadek. A kraviny Jablonce

Pro diváky fantastický zápas na velikonoční hodování. Plzeň předvedla v sobotu večer skvělý nástup, jenže během první půle trefovala hlavně tyče. Po přestávce se chytl Jablonec, ale domácí body (a možná i trenéra Bílka) zachránil dvougólový Matěj Vydra. Jak dramatický duel (3:2) v Doosan Areně vypadal? Vybrali jsme pět klíčových momentů.

Vydrova střelnice Takhle se chová pravý kanonýr. Vydra skočil do zápasu v 63. minutě. V následující pasáži přihlížel, jak zkoprnělá Plzeň dvakrát inkasuje a ztrácí výborně rozehraný zápas. Forvard otřískaný Premier League ale svůj tým zachránil. Dvě zakončení, do kterých se po centrech Holíka a Mosquery dostal, vyřešil parádně. Nevymýšlel a nekompromisně poslal míč do sítě. Týmu zařídil tři body a výrazně si řekl o klíčovou pozici na hřišti. „Bláznivý večer, takový impuls jsme potřebovali," usmíval se střelec Vydra. Plzeň - Jablonec: Extrémní drama! Viktorii vrátil mazáckým úderem Vydra, 3:2

Tyče i hrůzný výpadek V prvním poločase na trávníku létala mistrovská Plzeň z minulé sezony. Vlkanova, Sýkora, Havel a další hýřili aktivitou a dostávali Jablonec do úzkých. Domácí ofenzivní kejkle ale dlouho končily na Hanušově konstrukci. Vlkanova lízl břevno, Chorého pokusy skončily dvakrát na tyči. Vysoký hroťák pak nešťastně zablokoval Kalvachovu střelu, která pravděpodobně mířila do jablonecké sítě. V závěru ještě při sólovém nájezdu napálil míč do tyče Durosinmi. Plzeň přežila i hrůzný výpadek ve druhé půli, kdy pustila Jablonec do hry a najednou prohrávala 1:2. „Nejsme schopni dorazit soupeře a pak dostaneme gól z kategorie hodně laciných. Ale hlavní je, že jsme zápas otočili, ukázalo to, že síla v týmu je," ocenil po utkání kouč Bílek. Plzeň - Jablonec: Osamocený Chorý ve vápně, tohle měl dát!

Kopicův kiks Spolu s Durosinmim a Jemelkou šel na plac za stavu 1:1. Cílem bylo oživit ofenzivu a strhnout zápas na domácí stranu. Jenže Kopic se ani nerozkoukal a vyrobil šokující kiks. Ani ne po minutě na trávníku, při prvním vážném kontaktu s míčem, podklouzl a pustil do šance Polidara. Krajní záložník Jablonce nabídnutou šanci využil a Severočeši najednou vedli. Z hrůzného momentu se zkušený záložník oklepal a pak pomohl týmu k závěrečnému obratu. „Než se rozkoukal, prohrávali jsme jedna dva, nic jednoduchého. Bylo to o tom, že buď ukážeme sílu, nebo zase ztratíme. Naštěstí jsme to otočili," dodal Vydra. Plzeň - Jablonec: Obrat! Polidar posadil Kopice na zem a propálil Staňka, 1:2

Plzeň bez stopera Za stavu 1:1 plánovala Plzeň dvojité střídání, u lajny stáli připravení Matěj Vydra a Rafiu Durosinmi. Viktoria ale narychlo měnila plány. V jednom ze soubojů se ošklivě zranil Luděk Pernica, trávník opouštěl na nosítkách ve vozítku. Narychlo se vysvlékl ještě Václav Jemelka. Zástupce kapitána Hejdy nevypadá vůbec dobře. „Pravděpodobně se jedná o poškozený zkřížený vaz (v koleni),“ naznačil po utkání trenér Bílek. Pokud se fatální diagnóza potvrdí, Pernicu čeká operace a předčasný konec sezony. Plzeň pravděpodobně přijde o důležitého stopera a jednoho z týmových lídrů. Luděk Pernica vyskočil nejvýš • Foto Pavel Mazáč / Sport