Horejš kroutil hlavou: Pak hrajeme patou... Hübschman musí vydržet

Kde vám utkání uteklo?

„Sehráli jsme dva odlišné poločasy. První byl z naší strany hodně nervózní. Věci, které jsme chtěli hrát, na které jsme se připravovali, tam sice byly, nějaké příležitosti jsme měli. Třeba Čerňas (Michal Černák), který místo, aby si zpracoval míč k bráně, tak skončí v zámezí. Ale hrozně jsme kazili, Plzni to ztrátami trošku ulehčili. Vyhazovali jsme jednoduché balony, dostávali se sami pod tlak. O poločase jsme apelovali na kluky, aby se zklidnili, že budou mít další možnosti. Abychom hráli to, na čem pracujeme. Mužstvo pak odevzdalo skvělý výkon a přispělo k výbornému fotbalu. Otočili jsme zápas krásnými góly, soupeře měli na lopatkách. Pak místo toho, abychom drželi výsledek, byli zodpovědní a pokorní směrem dozadu, tak vymýšlíme kraviny a darujeme soupeři vyrovnání, kdy to hrajeme patou. To mě teď mrzí. Domácí to pak otočili a my už nedokázali reagovat.“

O výsledek jste přišli zbytečnými chybami.

„Klukům jsem za výkon poděkoval, ale v zápasech s takovým soupeřem, co potrestá každou chybu, si nesmíte dovolit udělat takové věci. Třeba Matěj Polidar byl skvělý, dal dva góly, ale před druhým gólem Plzně to hraje patou, místo aby zvolil bezpečné řešení. Tady musí hrát týmově, balon musí letět do bezpečí, ne použít patu na naší polovině. Velké zápasy se takhle nehrají.“

Plzeň - Jablonec: Obrat! Polidar posadil Kopice na zem a propálil Staňka, 1:2 Video se připravuje ...

Projevila se na vás únava z náročného programu, kdy jste v týdnu dohrávali zápas se Slováckem?

„Bylo to na nás vidět, neměli jsme v sestavě moc variant (Jovovič nesměl hrát kvůli kartám, Šulc kvůli dohodě klubů). Polidara jsme posouvali, vystřídal v zápase tři posty, museli jsme různě alternovat. Věděli jsme, že nám budou dva hráči chybět. Nechci se na to vymlouvat. Soupeře jsme dostali do úzkých, ale sami jsme ho posadili zpátky na koně. To mě mrzí, musí to pro nás být poučení. Máme některé mladé hráče, naopak Plzeň je zkušené mužstvo a potrestalo naše chyby.“

Proč jste nevyužili aktuální plzeňské nepohody a třeba v prvním poločase nebyli odvážnější?

„Už jsem to zmiňoval. Místo toho, abychom rychle protáčeli hru a byli kvalitní na míči, kazili jsme jednoduché přihrávky. Ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili, dokázali hru protáčet a správně využívali meziprostory. V tom byl rozdíl. První půli jsme dostali balon do krajního stopera, ale první co, tak jsme hráli dlouhý míč na Hejdu, to jsme nechtěli. Na klukách byla vidět nervozita, bylo to zbrklé. Druhý poločas už byl jiný.“

Co ve vás převládá? Plusy z toho, že jste Plzeň dostali do úzkých, nebo hořkost ze zbytečných chyb?

„Obojí. Jsem rád, že jsme se herně zvedli. Na něčem pracujeme, druhou půli jsme to tam viděli, to jsou určitě pozitivní věci. Klukům ale ukážeme i chyby. Věřím, že se z toho poučíme a příště se to opakovat nebude. V minulém zápase jsme se také poučili, třeba u standardních situací, kde jsme proti Slovácku měli problém, ale dneska jsme to zvládli skvěle.“

Kolik je schopný ještě vydržet Tomáš Hübschman? V 41 letech odehrál během šesti dnů kompletní tři zápasy.

„Na to jsem sám zvědavý (úsměv). Doufám, že vydrží do konce sezony. Protože my jiné hráče nemáme. Na marodce jsou Kratochvíl a Houska, jiné střední záložníky nemáme, takže on musí vydržet. Dáme teď klukům volno, hráli jsme tři zápasy v týdnu, aby si dobře odpočinuli a vypnuli v hlavě. Věřím, že se Tomáš dá na další utkání dohromady, je to zkušený hráč. Líbí se mi, že nevynechá jediný trénink. V úterý snad zase přijde plný elánu, abychom zvládli další zápas.“