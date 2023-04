Veselý: Jindřišek je úkaz, frajer, smekám. Chci příbramského Matouška

Trenére, jak jste Matouška probudil? Dlouho se o něm mluvilo jako o paliči...

„Při přípravě mu vždycky říkám, že chci příbramského Matouška. Ne toho libereckého.“ (úsměv)

Evidentně se vám to daří, za 418 jarních minut vstřelil už čtyři branky.

„Už dal tady u nás více gólů než za celou dobu v Liberci. A to byl ještě naštvaný, že se mu nepovedl hattrick. Možná tam na něj byla penalta, hodně to zavánělo, nevím... Ale i domácí Chytil hrál výborně. Ti kluci mají rychlost i techniku, pro obránce je strašně těžké je bránit. Jejich super individuální výkony čněly nad touhou obou týmů zlomit utkání ve svůj prospěch. Klobouk dolů, jak přehráli své strážce a trhali obrany. Byli oba excelentní.“

Hodně se mi líbil i Michal Beran, podle mě další nadstandardní individuální výkon.

„Za první poločas bych asi nevyzvednul nikoho, možná jsme udělali něco špatně v regeneračním tréninku. Únava byla složitá. Jednotlivce nechválím, ale Pepu Jindřiška musím. Za tento týden bude atakovat na GPSkách třeba 42 kilometrů. Se Slováckem naběhal 12, ve středu necelých 17, dneska asi dalších 12. Ohromné číslo. Je mu 42 let, já před tím frajerem smekám. Přírodní úkaz a já jsem rád, že u toho jako trenér můžu být. Přitom nemá žádná privilegia, nehraje za zásluhy. Na jaře patří k nejlepším, přidává kvalitu.“

I jemu pomohla poločasová změna, kdy jste vyztužil střed pole. Byl to jeden z klíčů úspěchu?

„Byl. Možná bychom tak hráli od začátku, ale nevycházela nám typologie. Sestavu jsme skládali podle zdravotního stavu. Šetřili jsme Prekopa, Vondru, chtěli jsme tam mít čtyři čerstvé hráče a silnější lavičku, abychom s tím mohli zahýbat. Jány (Adam Jánoš) nám to strašně zvednul, útočníci se rozběhali, byli jsme přesní, vyjížděli jsme z presinku. Jinak na sebe narazili dost podobné styly, oba týmy mají dobrý presink i represink. A kolem 70. minuty to byly laviny na obě strany. Ta přečíslení byla jak intervalová hra na laktát. Stometrové sprinty nahoru dolů, infarktové situace.“

Nebyl Martin Hála, který v Olomouci strávil zhruba 25 let, přemotivovaný?

„Byl, nechtěl střídat, byl na mě naštvaný. (úsměv) Chápu, že se chtěl předvést. Zohledňovali jsme data, GPSky i to, kdo umí vydržet. Třeba Drchy (Václav Drchal) má dobrou toleranci na laktát, mohl hrát déle. Hálič by si zasloužil hrát déle, protože hrál dobře, ale nevycházelo nám střídání. Chtěli jsme nechat vytavit Berana a ne si oddělat další tři hráče třeba. Sezona se určitě ještě nerozhoduje dneska.“

Takže bod berete.

„Pro nás je to zisk, musíme být pokorní. Vyhráli jsme předtím pět soutěžních zápasů v řadě a nemůžeme si myslet, že budeme vyučovat celou republiku. Chtěli jsme vyhrát, netaktizovali jsme, bylo vidět, že oba týmy to tak měly až do 93. minuty. Za to klobouk dolů před všemi. Ve finále má bod ze hřiště přímého konkurenta o šestku asi větší cenu pro nás. Olomouc nás nestáhla, odrazili jsme ji a udělali si polštář. Beru to v kombinaci minulé výhry se Slováckem. Čtyři body bych před tímto týdnem bral, jsem spokojený.“