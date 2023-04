Ztracený talent Fila ožívá. Probíjel se i béčkem, v létě se vrátí do Slavie

Bez dvou týdnů je to přesně rok, co dal naposledy gól v lize. A zhruba tak dlouho trval i všemožný kariérní útlum Daniela Fily, který vybíral pomocí zápasů v teplickém třetiligovém béčku. Teď pomohl trefou týmu Zdenka Frťaly k výhře v Českých Budějovicích 3:0. „Musel jsem si prošlapat cestu zpátky,“ říká útočník, kterého v létě po konci hostování čeká návrat do Slavie.