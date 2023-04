Zlín opět selhal, Vrba láteřil: Nejhorší půle! V nouzi chce sáhnout do béčka

Co s tím Pavle Vrbo? Zlín se topí, dusí, nic mu nejde. Proti Olomouci (0:1) vystřihl další slabý výkon, neproduktivní fotbal, který nemůže stačit na to, aby ve městě zůstala nejvyšší soutěž. První poločas byl vyloženě katastrofální, domácí nevyprodukovali ani jednu střelu. „Vypadali jsme možná nejhůř, co jsem tady zažil,“ přiznal kouč FC Trinity. Některé individuální počiny, zejména cizinců, byly pod úroveň. Zlepšení po půli? Fajn, ale k ničemu.

Trenére, co byste řekl k úvodní půlce zápasu, kdy byl váš výkon nedůstojný?

„První poločas byl hodně slabý. Bez kvality, efektu. Neodpovídal tomu, co bychom chtěli předvádět. Olomouc byla výrazně lepší. Vytvářeli jsme jí standardní situace.“

Po přestávce už to bylo mnohem lepší, hlavně díky střídajícím borcům Tomovi Slončíkovi s Antonínem Fantišem. Souhlasíte?

„Příchodem těchto dvou nových hráčů se to trošku změnilo. Přidali se k nim i další. Najednou jsme byli mnohem aktivnější na míči, dokázali jsme být nebezpečnější i v přechodové fázi. Už jsme aspoň hráli fotbal. Didiba měl na malém vápně stoprocentní příležitost, kterou neproměnil. Olomouc si pak pohlídala výsledek, i když jsme měli nějaké záchvěvy.“

Nepřišly vám výkony některých cizinců, třeba Dramého s Didibou, naprosto neadekvátní?

„Nechci na tiskovkách hodnotit hráče. Spousta věcí má zůstat v šatně. Na druhou stranu bychom se měli zamyslet, se kterými hráči půjdeme do poslední fáze. Už se bavíme o tom, jestli nepovolat další fotbalisty z béčka, aby to oživili. Jsou tam talentovaní kluci typu Slončíka. Máte pravdu, že od některých zkušenějších zahraničních hráčů čekáme mnohem víc, než předvádějí na hřišti. Zahraniční hráč by měl být vždycky lepší než český. Takový je můj názor.“

Proč jste v poločase střídal útočníka Libora Kozáka?

„Rozhodli jsme se pro změnu rozestavení. Chtěli jsme tam dát mladého Slončíka, který potvrdil, že je to hráč, který by mohl Zlínu v budoucnu pomoct. Čím víc bude hrát, tím víc to pro nás asi bude přijatelnější.“

Jenom na lavičce zůstal kapitán Václav Procházka. Z výkonnostních důvodů?

„V předchozích utkáních jsme od něj očekávali víc. Doma jsme chtěli jít do kombinace a do mezihry. Proto jsme dali na stopera defenzivního záložníka Hlinku. Věřili jsme, že dokáže víc podporovat ofenzivní fázi. Bohužel musím říct, že jsme od toho čekali víc.“

V posledních třech kolech dlouhodobé části vás čekají Plzeň a Mladá Boleslav venku, doma Bohemians. Vaše přání?

„Budu spokojený, kdybychom šli do nadstavby v hratelné situaci a měli šanci zachránit se v lize. Aby tam nebyla mezi mančafty nějaká díra. Situace začíná být hodně složitá.“

Stačí vám nebýt poslední a zahrát si baráž?

„Být poslední je katastrofa. Byl bych rád, kdybychom se vyhnuli baráži. Každopádně jakékoliv umístění výš je pro baráž výhoda. Ale musíme uhrávat body. Pět, šest jsme ztratili v zápasech, které jsme měli dobře rozehrané. Tyhle ztráty mě štvou mnohem víc.“