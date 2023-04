Bravo, tohle derby mělo všechno. Nadchnul fotbal, rozhodčí i fanoušci

První díl jarní trilogie „S“ je minulostí. Co ukázal? Že jsou si Sparta se Slavií výkonnostně tak blízko, aby se boj o titul i domácí pohár proměnil ve skutečně ultimátní řežby. A taky fakt, že i v derby se může hrát skvělý fotbal. Krásné góly, dechberoucí zvraty, emoce těžce v červených hodnotách. K tomu jistý rozhodčí a frenetická atmosféra. Zkrátka zážitek, který se vám napevno usadí v hlavě. „Věřím, že se to Česku líbilo,“ prohodil letenský kouč Brian Priske. Líbilo, pánové. Moc!

Bylo pár desítek sekund po závěrečném hvizdu. Sparťané poskakovali před kotlem domácích fanoušků, slávisté klečeli před těmi svými. Tradiční děkovačky obou klubů v plném proudu. A i kdyby oba giganti (hlavně tedy sešívaní) jistě našli důvody, proč s konečnou plichtou 3:3 nebýt spokojený, šlo tohle všechno stranou.

Sobotní derby končilo nezvykle. Vlastně téměř výhradně v pozitivních emocích. A to na obou stranách. Vlastně i na té třetí, kterou zosobňují nezaujatí příznivci. I ti museli být nadšení z toho, co se na Letné odehrávalo.

„Myslím, že pro lidi na tribuně i u televize to byl úžasný zápas na koukání. Hodně intenzity, hodně soubojů, zajímavé šance, spoustu gólů. Navíc drama do poslední chvíle,“ vystihl trefně první jarní dostaveníčko „S“ domácí trenér Brian Priske.

Oba týmy společným dílem odvalily z cesty hned několik z minulosti vycházejících předsudků. Že derby nemůže být hezký fotbal. Že se musí zákonitě proměnit ve válku, ve sled kolikrát i záludných zákroků. Že rozhodčí, ať už jakýkoli, tenhle zápas určitě nezvládne.

Nic z toho tentokrát neplatilo. Skutečně se hrál fotbal. V prvním poločase ještě s napůl zataženou ruční brzdou, ale v tom druhém už na plný plyn. Nádherné góly, zvraty, spousta dalších příležitostí. K tomu navzájem se prolínající osobní příběhy. Aiham Ousou, Ladislav Krejčí, Igoh Ogbu…

„Viděli jsme strhující utkání, které muselo nadchnout všechny nestranné diváky,“ mnul si ve studiu iSport.cz ruce trenér Václav Kotal.

Dojem z velkolepé párty umocnila i fantastická atmosféra, o kterou se zapříčinili fanoušci obou týmů. V ochozech to žilo od první do poslední minuty, support světové úrovně. Vyvarovat se vzájemných urážek, bylo by to samozřejmě lepší, ale zase je třeba stát nohama na zemi…

I tak to byla náramná reklama na FORTUNA:LIGU. Řežba dvou nejlepších týmů v zemi, ale veskrze rovná a férová. Jasně, nic v rukavičkách, o ostřejší zákroky nebyla nouze, stejně jako o lehké strkanice. Ale žádná zákeřnost, překročení červené linie.

V závěru se k sobě sice osazenstva střídaček dostala až nebezpečně blízko, v nic zásadního to ale nepřerostlo. Naopak to ještě umocnilo sílu okamžiku. Pořád totiž šlo o střet týmů, které se slušně řečeno nemají v lásce. K derby to patří… Ovšem nedošlo k ničemu, co by mohlo pokazit mimořádně pozitivní dojem z parádního šlágru.

„Oba týmy předvedly enormní úsilí a nasazení, daly do toho všechno, dalo se na to dívat. Chvílemi mi to ve druhé půli připomínalo zápas z Anglie, kdy se hřiště trhalo a běhaly se bazény nahoru dolů,“ pousmál se slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

V sobotu večer to ale nebylo pouze o dvou mužstvech, která chtěla hrát primárně fotbal. Ani o skvělých fanoušcích na obou stranách. Bylo to rovněž o velmi dobrém výkonu rozhodčího Dalibora Černého. Stále ještě dost nezkušeného, sluší se dodat.

Tuhle výzvu ale chlapík s píšťalkou zvládl s grácií. Na výbornou. Jasně, vždycky najdeme nějaké dílčí chyby. Tu mohla být udělena žlutá karta, tam se zase pískat nemuselo.

Černý ale nasadil metr, který držel. Klíčové momenty posuzoval správně, působil jistě a vyrovnaně. Nedal ani jednomu z rivalů pobídku k tomu, aby duel převrhly z fotbalové roviny do té vyloženě emoční.

„Rozhodčí ke kvalitě zápasu přispěl suverénním výkonem. Pomohl plynulosti hry,“ chválil Trpišovský.

Sluší se proto poděkovat všem zúčastněným. Tohle totiž opravdu stálo za to.

Bravo!