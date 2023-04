Ševčík na lávku! Měli jsme spolu pohovor, napínal jsem ho, řekl Hašek

První zápas, první výhra, první šok. Nový kouč Martin Hašek nepostavil proti Pardubicím (2:1) do základu Michala Ševčíka! Tohle si jeho předchůdce Richard Dostálek nedovolil. Dvacetiletý supertalent, jenž po sezoně přestoupí do Sparty, vběhl na plac až ve druhé půli a výrazně zvedl ofenzivu Zbrojovky. „V tréninku jsem sledoval, jaké vysílá směrem ke mně signály ve smyslu: Udělám všechno, abych byl v základní sestavě. A já jsem z něj takový pocit neměl,“ vysvětlil trenér. Záměr mu vyšel dokonale.

Co vás vedlo k tomu vynechat talentovaného špílmachra Michala Ševčíka, největší klenot klubu, na lavičce?

„Když jsem s ním mluvil, říkal, že se mu to ještě nestalo. Ševa nevěděl, že nenastoupí. Většinu hráčů kromě obranné čtverky jsme nechali v napětí. Dozvěděl se to až v den utkání. Hned jsem si ho vzal na pohovor. Jeho reakce na hřišti byla příkladná. Ukázaná platí.“

Fotbalovými dovednosti je záložník odskočený od ostatních. Nevěřím, že jste ho nechal mezi náhradníky jen proto, abyste měl náboje na střídání.

„Samozřejmě nenecháte jen tak na lavičce hráče, který tady má objektivně největší potenciál do vrcholového poločasu jen proto, abyste mohl vystřídat do druhého poločasu.“

No právě. Tak co za tím bylo?

„V tréninku jsem sledoval, jaké vysílá směrem ke mně signály ve smyslu: Udělám všechno, abych byl v základní sestavě. A já jsem z něj takový pocit neměl. Taky jsem cítil, že na něm leží obrovská tíha. Když hrál dobře, hrála Zbrojovka výborně a měla na podzim spoustu bodů. Na jaře to tak není a vlastně se to bere tak, že za to může Ševčík. Myslím, že to tak není. Bylo na něj naloženo víc, než by mělo. Řekl jsem mu, že jako mladej kluk může být chvíli zamotanej anebo mít pokles formy. Tím, že ho nepostavíte, v podstatě z něj to břemeno sejmete.“

Překvapil jste tímto krokem spoustu lidí, tušíte to?

„Všichni čekají, co udělám - a on tam najednou není. Do utkání pak přišel fresh. Kdybychom to utkání prohráli, všichni byste mě teď cupovali, že jsem blbec, protože jsem nepostavil nejlepšího hráče. Ale dopadlo to dobře. Řekl jsem mu, že je tady nejlepší hráč, ale jenom když maká. Když makat nebude, nemusí hrát ani jeden zápas. Potřebuju, abych se na něj mohl spolehnout.“

Musí se změnit, aby uspěl ve Spartě, kam v létě přestupuje?

„V Brně nemůžeme nasimulovat podmínky ve Spartě, kde je prostředí po všech stránkách náročnější. Bude se samozřejmě muset dostat v hlavě a v defenzivě na vyšší level, aby tam uspěl. Ale my si tady můžeme něco vyprávět. To máte jako rodeo s býky. Díváte se, víte, jak to dělat. Ale stoupněte si tam! To je kur..rozdíl. Ale mě teď zajímá, jak Ševa pracuje pro Zbrojovku.“

V sestavě jste udělal šest změn, pár vynucených. Jak jste přemýšlel?

„Bylo málo času a měli jsme problémy se složením sestavy. Po dvou trénincích se nám zranil další hráč základní sestavy, pak jiný onemocněl. Aby nebylo problémů málo, bylo jich ještě o dva víc. Ale museli jsme si poradit. Věděl jsem, že i za stavu 2:0 jsme křehcí. Pardubice neměly co ztratit. Přesto, když to bylo v 91. minutě o dva góly, nečekal jsem, že to bude o dvě minuty později 2:1 a odpískaná penalta proti nám. Ten moment mě úplně sestřelil. Říkal jsem si, že to není možný! I když ještě byla možnost, že to gólman (Martin Berkovec) chytí. Chytal výborně. Kluci dřeli a přišlo by mi strašně smutný, kdybychom nevyhráli.“

Nakonec to dopadlo dobře….

„Když se šel rozhodčí podívat na VAR, už jsem hodně doufal. Když rozhodčí ukázal, že nic, děkoval jsem nahoru. Manželka mi přivezla v neděli vyžehlené kalhoty. Když jsem klekl, zašpinil jsem si je na kolenou. Teď jsou nepoužitelné a musí znova do pračky. Ale stálo to za to. Byla to obrovská úleva. Zvládli jsme to. A nyní je obrovská únava.“

Co říkáte na dva parádní góly Jakuba Řezníčka? Čistá práce kanonýra, že?

„Když jsme se potkali v Příbrami, já jsem končil kariéru a on ji začínal. Byl to mladej raubíř. Teď už je tatínek se vzorným přístupem k plnění povinností profesionálního fotbalisty. A zároveň vynikající střelec, nejlepší v lize. Když jsem sem přišel, řekl jsem mu: Ty dej čtyři góly, budeš mít stovku a měly by z toho být nějaké body. Já budu u toho a bude to pro mě čest, že jsem u takové mimořádné mety. A teď udělal těmi dvěma góly velký krok ke splnění svého soukromého cíle a nám pomohl k vítězství. Hráče můžu jenom chválit. Po příchodu nového trenéra je to i psychologicky důležitá výhra. Atmosféra se zvedne, bude konstruktivní, pracovitá, natěšená. Věřím, že to hráči budou vnímat tak, že spolupráce má smysl.“

Jakou strategií jste k němu došli?

„Nespěchali jsme za vítězstvím. Pardubice ve své situaci musely vyhrát. My jsme to samozřejmě měli také v úmyslu, ale nemuseli jsme se za tím tak hnát. V případě nerozhodného výsledku jsme mohli být to méně nervózní mužstvo na hřišti. Nechali jsme si na lavičce dva rychlé hráče (Ševčíka a Hladíka) a doufali jsme, že mohou změnit průběh na naši stranu. Nebylo na co čekat a dali jsme je tam o poločase. Povedlo se to. Celý týden jsme pracovali jenom na defenzivě. Na ofenzivu nebyl časový prostor.“