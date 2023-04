Krejčímu chystal pásku Rosický. A tichošlápek Oscar? Kanté z Edenu

Fantastická atmosféra, zápas plný zvratů a neuvěřitelné energie – 305. derby pražských „S“ mělo všechno. A přineslo i několik pozoruhodných individuálních výkonů. Ladislav Krejčí ml. vyrostl v pouhých 23 letech v jednoho z nejvýraznějších ligových kapitánů a rudý tým v něm našel spolehlivý pilíř. „On přitom nepřicházel do Sparty s vědomím, že se do téhle pozice dostane,“ říká v novém díle pořadu Podry & Vacíno redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek. „Sparta ho ale s tímhle vědomím brala – minimálně Tomáš Rosický. Ten to říkal, už když Krejčího dělal tehdy z Brna z druhé ligy. Říkal: Hele, tohle bude jednou kapitán Sparty. Jednak je to dobrý hráč s velkým herním potenciálem, ale to bude kapitán Sparty.“