Velká premiéra Jurošky. Po „pucungu“ hrozba pro Spartu. Bude platit za gól?

Samé velké zážitky pro Pavla Jurošku (21). Před čtrnácti dny si poprvé zahrál proti staršímu bratrovi Janovi, obránci Baníku. Teď šel premiérově v lize do základu. Rovnou proti Spartě. A ještě jí dal gól. Nebo nedal? Jeho střela, která se od břevna odrazila brankáři Matěji Kovářovi do ramena a do sítě, bude evidována jako gólmanův vlastňák. „Rozhodčí říkal, že je můj, ale na Livesportu jsem viděl, že je napsaný jako vlastní. Kluci mě hecovali, ať mi ho uznají a dám do kasy,“ smál se.

Byl tajným trumfem kouče Martina Svědíka, jenž věřil Juroškově rychlosti a nebojácnosti. Mladíka vyslal na Krejčího a spol. a udělal dobře. „Velkou nervozitu jsem nepociťoval, nedával jsem si to do hlavy,“ tvrdil po remíze Pavel Juroška, jenž dostal na hřišti pěkně naloženo.

Několikrát zůstal ležet na trávníku a jeden střet s Dánem Asgarem Sörensenem odnesl lehčím zraněním. „Dostal jsem kolenem do zad,“ líčil. Kvůli tomu musel záhy po přestávce střídat. „Už jsem cítil, že tomu nemůžu dát tolik, co předtím,“ vysvětlil. Sparťanům ubyla velká hrozba, se kterou ve svých plánech nepočítali. „Vždycky jsem tam byl třeba o špetku času dříve a pak mě kopli. Ale to je moje práce,“ popsal záložník s úsměvem.

Při absenci Michalů Trávníka s Kohútem a slabší formě Seung-Bin Kima se Svědík rozhodl, že zkusí favorizovaného protivníka pozlobit někým, koho v sestavě nečekal. „Roli hrálo i to, že ho Sparta nezná,“ potvrdil trenér Slovácka. „Přišel tam neznámý rychlý hráč, který umí jeden na jednoho. Věděli jsme, že k němu nebudou mít takový respekt jako třeba k Milanovi Petrželovi, kterého si hlídají víc, když se rozběhne. I to byla součást plánu.“

Dravý odchovanec nastoupil společně s Milanem Petrželou pod hrotem Ondřejem Mihálikem a od začátku dával stoperům zabrat. Únik na Matěje Kováře ještě neproměnil, gólman mini souboj vyhrál. „Střílel jsem už trošku z pádu,“ líčil. „Vytáhl tam ruku, škoda, že to chytil,“ litoval.

Jenže pak strčil nohu do Mihálikova perfektního centru a s pomocí štěstí zavěsil. Přitom měl do soboty na svém kontě v ročníku nicotných 48 minut, vždy jako střídající hráč do závěru.

Jeho pozice ovšem na jaře posiluje, už se může řadit mezi členy užšího kádru. Od středy věděl, že to proti Spartě rozbalí od první minuty. „Bolí, když vedete 1:0, zápas schyluje ke konci a vy dostanete gól z penalty, která spíš nebyla,“ vrátil se k nařízenému pokutovému kopu za (ne)zákrok Vlasije Siňavského na Lukáše Haraslína.

Trenér Svědík po zápase vykládal, že bylo potřeba trošku promluvit „salámistovi“ Juroškovi do duše. „Minule po Teplicích dostal pucung. Asi pro něj pak bylo i překvapení, že šel do základu. Řešily se věci ohledně mládí a nošení věcí,“ nastínil. O co přesně šlo? „Byla tam nějaká komplikace ode mě i ostatních mladých hráčů. Spíš trošku nedorozumění. Vyříkali jsme si to a jedeme dál,“ reagoval slovácký objev.