Frťala objevil Hybšovo penaltové kouzlo. Macík chyboval, Minář zuřil

Proti Hradci Králové doprava nahoru, proti Slovácku doprava dolů a v Olomouci doprostřed. Tři penalty, tři góly pro spolehlivého exekutora Matěje Hybše. Kdo by to řekl, že třicetiletý bek, jenž v téměř dvou stech ligových utkáních skóroval devětkrát, jen za duben přidá tři trefy. Teplice i díky němu za posledních šest zápasů pod novým koučem Zdenkem Frťalou nasbíraly deset bodů, tedy hned třetinu celkového zisku v sezoně. Ambiciózní Sigmu potopily Macíkovy chyby.

Občas poctivě zavřel zadní tyč a doklepl míč do sítě, jindy byl důrazný po standardních situacích. Takhle šestkrát skóroval.

Ale penalty? Ty Matěj Hybš nikdy nekopal. Až trenér Zdenko Frťala odhalil bekovo tajemství přesné levé nohy a na severu Čech se radují.

„Zaplaťpánbůh je proměňuju,“ culil se odchovanec Sparty, když po Pavolu Bajzovi a Filipu Nguyenovi během tří posledních týdnů překonal i olomouckého Matúše Macíka.

„Je obrovský, proto jsem to chtěl dát doprostřed. Naštěstí to tak tak vyšlo,“ popisoval Hybš štrejchnutí nohy.

Slovák mohl napravit svůj kiks, ale na ránu těsně nedosáhl. Brankářův špatný první dotyk v nastavení první půle, odskočení míče a následný faul na Daniela Filu jen podtrhnul sigmácký zmar a nejhorší poločas v sezoně.

Olomouc - Teplice: Hrubice Macíka a hosté budou kopat penaltu! Video se připravuje ...

Sportovní manažer Ladislav Minář na Andrově stadionu zuřil.

„Je to obrovské zklamání. V kabině, realizačním týmu, celém klubu. A nejvíc to, jak jsme se prezentovali v prvním poločase. Vůbec náš výkon nekorespondoval s prohlášením, že se chceme rvát o šestku a to vůbec nemluvím o vyšších příčkách. Takhle se prezentovat nechceme a nemůžeme,“ štvalo trenéra Václava Jílka.

V Sigmě bude dusno

Klasičtí Hanáci, chtělo by se říct. Situace, kdy mohou udělat skok vpřed a potvrdit nějaký dílčí úspěch dalším výsledkem, dlouhodobě nezvládají. A je úplně jedno, jestli na lavičce stojí Jílek, nebo Radoslav Látal. Opakuje se to pořád dokola.

Emoční výbuch a hodně hlasité supění Mináře, faktického šéfa moravského celku, je proto pochopitelná reakce. Pár dnů bude zase dusno...

„Vůbec si nepřipouštím, že by to hráči vypustili. Pracuji s nimi a vidím jejich odhodlání v průběhu týdne. Neunesli jsme ale důležitost a blízkost toho dílčího úspěchu. Nezvládli jsme to v hlavách. Kdybychom mohli dnes vystřídat v půli deset lidí, tak jsme je museli vystřídat. Nebyl tam jediný individuální výkon, který by snesl přísnější měřítko,“ pokračoval kouč.

Nadstandard předvedli jen stopeři Jakub Pokorný s Vítem Benešem, středopolař Martin Pospíšil a žolík Pavel Zifčák. Zbytek nic.

Vrcholem bylo, když chvíli po vyrovnání Macík znovu chyboval. Podběhl centr a Jakub Urbanec balon dotlačil za čáru. „Beru to dnes na sebe,“ řekl gólman.

„Pro něj smutný a smolný zápas. Ale kdybychom ho nenapadali, penalta není,“ cenil si presinku trenér Teplic Zdenko Frťala, jehož přeskupení na obrannou čtyřku zabralo. A vyhovuje i Hybšovi.

„Jsem na jiné pozici než na podzim, kdy jsem hrál levého stopera. Tam ofenzivních útoků nebylo tolik, jako je na levém halvbekovi nebo bekovi. Jsem rád, že mi to tam teď padá a že hlavně díky tomu sbíráme body. Lidi v Teplicích tomu dávají všechno, pro ně to musíme zvládnout,“ burcoval jeden z dubnových hrdinů.

Mladoboleslavský brankář Petr Mikulec musí být v úterý ve střehu. Hybšova levačka se zatím nemýlí.