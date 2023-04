Priske odříznul lavičku, Mabil na to nemá. Slavia titulové zápasy zvládne

Střídáme! Základní část FORTUNA:LIGY finišuje a Slavia v čele znovu přeskočila Spartu, která ztratila body remízou na Slovácku. „Problém současné Sparty je v hráčích, s kterými dohrává zápasy. Hlavně s těmi, kteří tam jdou na křídla,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. „Třeba Awer Mabil nemá na hřišti v aktuálním rozpoložení vůbec co dělat. Lavička je slabá částečně i proto, že se s ní na jaře nepracuje. Priskemu to ale těžko vyčítat, protože klub ucítil šanci na titul a kouč ždímá základní sestavu, co to dá.“ S tím souhlasí i jeho kolega Jan Podroužek: „Je to pochopitelné vyústění toho, že se Spartě podařilo aktivovat vítěznou jedenáctku. Lavička je pak odříznutá.“