Koubek už se nevrátí, s trénováním asi skončí úplně. Hradec přebírá Hejkal

Koubek se nesmazatelně zapsal do historie Hradce Králové. K mužstvu přišel poté, co u týmu po postupu v roce 2021 skončil Zdenko Frťala. Mužstvo bez výraznějších personálních změn v nováčkovské sezoně dovedl k šestému místu a také do semifinále ligového poháru. Šlo o nejúspěšnější sezonu černobílého klubu od roku 1960.

Skvělý rok měl navíc výrazný pozitivní dopad na klubovou pokladnu. Hradec za lukrativních podmínek prodal Jiřího Mejdra do Sparty, Jana Krále do Eupenu a kapitána Adama Vlkanovu do Plzně. Celkem pobral více než čtyřicet milionů korun. I v tomto ohledu šlo o speciální historický ročník. I na tom má Koubek jednoznačnou zásluhu.

V aktuálním ročníku se Hradec opět držel daleko od sestupových pozic. Osciloval mezi prostřední skupinou a titulovou. Na jaře se však čím dál více projevovaly interní problémy mezi kabinou a trenérem, navíc přidaly zdravotní komplikace spojené s proděláním covidu a Koubek musel zůstat v domácím ošetřování.

„Miroslav Koubek prodělal těžší průběh nemoci. Vzhledem k jeho současnému stavu, kdy se po fyzické stránce necítí zcela fit, mu do konce sezony v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře dopřejeme klidový režim. Trenérovi po sezoně končí smlouva, vzájemně jsme se tak dohodli, že bude lepší, když se dá zdravotně úplně do pořádku a dočasně si odpočine od stresových situací, ke kterým během zápasů dochází,“ přibližuje důvody Koubkova konce sportovní ředitel Jiří Sabou.

Uplynulá tři utkání už vedl asistent Stanislav Hejkal. A bude tomu tak do konce sezony.

„Zbytek našeho realizačního týmu je více než dostatečně zkušený a za dobu, kdy pod trenérem Koubkem působil, také sehraný. Funkci hlavního trenéra převezme Stanislav Hejkal, jenž s trenérem Koubkem strávil nejvíce času. Nepochybuji tak o tom, že konec soutěžního ročníku zvládne,“ věří sportovní ředitel Jiří Sabou.

Co znamená „zvládne“? Že Hradec si v následujících dvou kolech (Liberec, Slavia) pojistí místo v prostřední skupině a před startem nadstavby bude mít jistotu setrvání ve FORTUNA:LIZE i pro příští ročník.