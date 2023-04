ZLATÁ PÍŠŤALKA: Slabý Berka na Slovácku, v Plzni chyboval asistent

Jedna hodně sporná penalta na Slovácku, zákrok v Plzni, do kterého už nemohl vstoupit ani videoasistent, kuriózní intervence VARu v Budějovicích, anebo diskutovaná situace kolem odvolaného gólu v Mladé Boleslavi. To všechno bylo k vidění na ligových stadionech v 28. kole Fortuna ligy, a my si je projdeme blíž v novém díle Zlaté píšťalky.